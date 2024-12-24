onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şakir Paşa Ailesi'nde Zaman Atlaması Olursa Aliye Berger'in Yetişkinliğini Hangi Oyuncu Oynamalı?

Şakir Paşa Ailesi'nde Zaman Atlaması Olursa Aliye Berger'in Yetişkinliğini Hangi Oyuncu Oynamalı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.12.2024 - 10:17

Now’un yeni dizisi Şakir Paşa Ailesinde Azra Aksu’nun hayat verdiği Aliye Berger karakterinin zaman atlamasıyla ilerleyen bölümlerde yetişkin halini kimin canlandıracağı sosyal medyada tartışma konusu oldu. X’te düzenlenen anketlerde bu rol için öne çıkan isimler arasında Yasemin Kay Allen, Farah Zeynep Abdullah ve Eda Ece bulunuyor. Peki, sizce bu karaktere en çok kim hayat vermeli?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buyrun oylamaya!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın