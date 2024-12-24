Şakir Paşa Ailesi'nde Zaman Atlaması Olursa Aliye Berger'in Yetişkinliğini Hangi Oyuncu Oynamalı?

Now’un yeni dizisi Şakir Paşa Ailesinde Azra Aksu’nun hayat verdiği Aliye Berger karakterinin zaman atlamasıyla ilerleyen bölümlerde yetişkin halini kimin canlandıracağı sosyal medyada tartışma konusu oldu. X’te düzenlenen anketlerde bu rol için öne çıkan isimler arasında Yasemin Kay Allen, Farah Zeynep Abdullah ve Eda Ece bulunuyor. Peki, sizce bu karaktere en çok kim hayat vermeli?