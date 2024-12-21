Ekonomik Kriz Vurdu: Yılbaşı Akşamı Ekranda Yayınlanacak Programlarda Umduğunuzu Bulamayabilirsiniz!

Ekonomik kriz televizyon ekranını da etkiledi. Durumun vahametini ise yılbaşı gecesi yayınlanacak programlar gösterecek. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşında ekran başında mandalina soymak ne kadar keyifliyse bu yıl işte o kadar eğlenceli olmayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reklam gelirinin düşmesi kanalları olumsuz etkiledi. Bu nedenle 31 Aralık akşamı düşük bütçeli işler ekrana gelecek.