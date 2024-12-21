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Ekonomik Kriz Vurdu: Yılbaşı Akşamı Ekranda Yayınlanacak Programlarda Umduğunuzu Bulamayabilirsiniz!

Ekonomik Kriz Vurdu: Yılbaşı Akşamı Ekranda Yayınlanacak Programlarda Umduğunuzu Bulamayabilirsiniz!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.12.2024 - 23:58

Ekonomik kriz televizyon ekranını da etkiledi. Durumun vahametini ise yılbaşı gecesi yayınlanacak programlar gösterecek. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşında ekran başında mandalina soymak ne kadar keyifliyse bu yıl işte o kadar eğlenceli olmayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reklam gelirinin düşmesi kanalları olumsuz etkiledi. Bu nedenle 31 Aralık akşamı  düşük bütçeli işler ekrana gelecek.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Bizim kültürümüzde televizyonun ayrı bir yeri olduğunu kabul edelim. Yıllardan beri de yılbaşı akşamları ekran önünde toplanmayı çok seviyoruz.

Bizim kültürümüzde televizyonun ayrı bir yeri olduğunu kabul edelim. Yıllardan beri de yılbaşı akşamları ekran önünde toplanmayı çok seviyoruz.

Ekran karşısında mandalina soymak belki sıkıcılık ifadesi ancak bu yılbaşında televizyondaki programlar bundan da daha sıkıcı olabilir.

Ekran karşısında mandalina soymak belki sıkıcılık ifadesi ancak bu yılbaşında televizyondaki programlar bundan da daha sıkıcı olabilir.

Çünkü Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reklam gelirinin düşmesi kanalları olumsuz etkiledi. Bu nedenle 31 Aralık akşamı düşük bütçeli işler ekrana gelecek.

Çünkü Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reklam gelirinin düşmesi kanalları olumsuz etkiledi. Bu nedenle 31 Aralık akşamı düşük bütçeli işler ekrana gelecek.

Kanal D'de Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun olacak. “Şarkılar Bizi Söyler” programı ekrana gelecek. Ancak program konuksuz çekilecek.

Kanal D'de Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun olacak. “Şarkılar Bizi Söyler” programı ekrana gelecek. Ancak program konuksuz çekilecek.

Star TV yılbaşı gecesi senelerce kapalı gişe sahnelenen Serenay Sarıkaya’lı “Alice Müzikali”ni TV’de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.

Star TV yılbaşı gecesi senelerce kapalı gişe sahnelenen Serenay Sarıkaya’lı “Alice Müzikali”ni TV’de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.
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ATV, yılbaşı gecesi özel programında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını ekrana taşıyacak. Hafta içi gerçekleştirilecek çekimlerde, “Bir Gece Masalı” dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yanı sıra ünlü şarkıcılar da yer alarak programa renk katacak.

ATV, yılbaşı gecesi özel programında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını ekrana taşıyacak. Hafta içi gerçekleştirilecek çekimlerde, “Bir Gece Masalı” dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yanı sıra ünlü şarkıcılar da yer alarak programa renk katacak.

Show TV, yılbaşı gecesi izleyicilerine BKM’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un en beğenilen eski skeçlerinden oluşan özel bir kolaj sunacak.

Show TV, yılbaşı gecesi izleyicilerine BKM’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un en beğenilen eski skeçlerinden oluşan özel bir kolaj sunacak.

Bu yılbaşında ekranların en görkemli ve ünlülerle dolu programı, TV8’in vazgeçilmez klasiği “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” olacak. Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola’nın jüri üyeliği yaptığı programda, Giray Altınok, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Deniz Baysal-Barış Yurtçu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam-Ersin Arıcı ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi pek çok ünlü isim performans sergileyecek.

Bu yılbaşında ekranların en görkemli ve ünlülerle dolu programı, TV8’in vazgeçilmez klasiği “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” olacak. Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola’nın jüri üyeliği yaptığı programda, Giray Altınok, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Deniz Baysal-Barış Yurtçu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam-Ersin Arıcı ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi pek çok ünlü isim performans sergileyecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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