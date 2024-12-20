O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programına Katılan Ünlülerin Kamera Arkası Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programına Katılan Ünlülerin Kamera Arkası Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı
Kaynak: https://x.com/huyde12
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekranların en sevilen programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, ünlü konuklarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ancak bu kez sahne performanslarından önce kamera arkasındaki eğlenceli anlar gündem oldu. Ünlü isimlerin birbirinden eğleceli görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kulis görüntülerine gelen yorumlar hem gülümsetti hem de büyük ilgi topladı. İşte çekimlere damga vuran o anlardan en renkli kareler!
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1. Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda tanışıp evlenen Beril Pozam ile Ersin Arıcı, O Ses Türkiye'de.
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2. Bu sene O Ses Türkiye'nin yılbaşı jürisinde Ezgi Mola da var.
3. Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Doğukan Güngör'de şarkı söyledi.
4. İnci Taneleri dizisinde Azem'in öğrencisi ve Piraye'nin kızı olan Ayça karakteriyle tanıdığımız, oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Ülkü Hilal Çiftçi.
5. Aleyna Tilki'nin performansı geceye damgasını vuracağa benziyor!
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6. Deniz Baysal - Barış Yurtçu.
7. Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları.
8. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri...
Siz yılbaşı akşamı TV8 ekranlarında olacak mısınız? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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