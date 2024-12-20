O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programına Katılan Ünlülerin Kamera Arkası Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekranların en sevilen programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, ünlü konuklarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ancak bu kez sahne performanslarından önce kamera arkasındaki eğlenceli anlar gündem oldu. Ünlü isimlerin birbirinden eğleceli görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kulis görüntülerine gelen yorumlar hem gülümsetti hem de büyük ilgi topladı. İşte çekimlere damga vuran o anlardan en renkli kareler!