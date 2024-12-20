Müge Anlı'da Yaşanan Bi' Garip Olay Dizi Oluyor: Başrol Oyuncusu ve Kadro Yıkılıyor!
Müge Anlı'da Yaşanan Bi' Garip Olay Dizi Oluyor: Başrol Oyuncusu ve Kadro Yıkılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyip gerçekliğine inanamadığımız onlarca olay yaşandı. Bunlardan biri de Handan hemşirenin sıra dışı öyküsüydü. Bir ömrü kadın olarak yaşayıp ölünce erkek olduğu anlaşılan Handan hemşirenin hikayesi dizi oluyor. Başrol ve oyuncu kadrosu da belli oldu. Birsen Altuntaş haberinde efsane kadroyu sıraladı. İşte, dizi ile ilgili detaylar...
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Müge Anlı'nın sunduğu programda 2018 yılında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. 60 yaşında hayatını kaybeden ve ölümünün ardından erkek olduğu ortaya çıkan Şükran Aktaş, hikayesi ile hepimizi dumur etmişti.
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Gerçekte Nail Ç. olduğu anlaşılan Aktaş, sahte diploma ile hemşirelik yapmış ve bir hastaneden kaçırdığı Tansu’yu kızı gibi büyütmüştü.
Tansu’nun biyolojik annesini aramak için Müge Anlı’ya başvurmasıyla olayın gizemi çözülmüş, bu şaşırtıcı gerçekler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Şimdi ise kadın kimliğiyle yıllarca hemşirelik yapmış ve öldükten sonra erkek olduğu ortaya çıkan Handan hemşirenin çarpıcı hikayesi, dijital bir diziyle izleyiciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise oyuncu kadrosu efsane!
Başrolünde Ayta Sözeri'nin oynayacağı dizide Murat Kılıç, Elit Andaç Çam, Orhan Alkaya, Tarhan Karagöz, Evren Duyal, Mehmet Aykaç ve Sedef Avcı yer alacak.
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Ayta Sözeri’nin performansıyla hayat bulacak bu sıra dışı adamın hikayesini izleyecek misiniz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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