Müge Anlı'da Yaşanan Bi' Garip Olay Dizi Oluyor: Başrol Oyuncusu ve Kadro Yıkılıyor!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyip gerçekliğine inanamadığımız onlarca olay yaşandı. Bunlardan biri de Handan hemşirenin sıra dışı öyküsüydü. Bir ömrü kadın olarak yaşayıp ölünce erkek olduğu anlaşılan Handan hemşirenin hikayesi dizi oluyor. Başrol ve oyuncu kadrosu da belli oldu. Birsen Altuntaş haberinde efsane kadroyu sıraladı. İşte, dizi ile ilgili detaylar...