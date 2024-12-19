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İzlerken Çok Kınadığımız Sevilen Dizi Çiftlerinden Almamız Gereken 20 İlişki Dersi

İzlerken Çok Kınadığımız Sevilen Dizi Çiftlerinden Almamız Gereken 20 İlişki Dersi

Muhteşem Yüzyıl Kızılcık Şerbeti Bahar Dizi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.12.2024 - 23:27

Kıskançlık, yanlış anlamalar, gereksiz ayrılmalar... İzlerken saç baş yolduran dizi çiftlerimizi hem çok seviyor hem de pataklamak istiyoruz. Ama daha da önemlisi onları ekranda izlerken arkalarından dilimizi tutamayıp bir güzel saydırıyoruz. Hayatınızda o çok kınadığınız dizi çiftlerimizinki gibi bir ilişki istemiyorsanız alt metni iyi okumamız gerek. Gelin, sevilen dizi çiftlerinden almamız gereken ilişki derslerine bir bakalım! Ve mümkünse dediklerini yapıp, yaptığını yapmayalım!

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1. Kızılcık Şerbeti - Fatih ve Doğa

1. Kızılcık Şerbeti - Fatih ve Doğa

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Fatih'le evlenmek için okulunu bırakmıştı. Mutlu bir evliliği olsun, diye feragat ettikleri sonradan bir tokat gibi yüzüne çarpıldı. Doğa gibi sınırlarınızın geçilmesine izin vermeyin. Eğitiminize önem verin!

2. Muhteşem Yüzyıl - Hürrem ve Süleyman

2. Muhteşem Yüzyıl - Hürrem ve Süleyman

Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem eşi Süleyman'a aşkını haykırmaktan hiç geri durmadı. Aman 'O erkek, o adım atsın' diye beklemeyeceğiz. Ne istiyorsak gidip alacağız. Duygularımızdan da utanmayacağız!

3. Bahar - Bahar ve Timur

3. Bahar - Bahar ve Timur

Bahar dizisinde Bahar, Timur ve kayınvalidesi Nevra'nın gönlü olsun, diye tüm hayallerini geride bırakıp kendini evine ve çocuklarına adadı. Okulu bırakıp evlendi. Kayınbabasına baktı. Aldatıldı, yine de yuvasını kurtarmaya çalıştı. Biz mesleğimizi elimize alacağız, aldatanı da kapıya koyacağız!

4. Aşk-ı Memnu - Bihter ve Behlül

4. Aşk-ı Memnu - Bihter ve Behlül

Bihter, Behlül'e duygusal anlamda tamamen teslim oldu ve kendi kontrolünü kaybetti. Bu durum, hem kendisinin hem de çevresindekilerin hayatını altüst etti. 

Karşınızdaki kişiye ne kadar aşık olursanız olun, kendinizi kaybetmeyin. Kendi hayatınızı ve sınırlarınızı korumak her zaman önemlidir.

5. Binbir Gece - Şehrazat ve Onur

5. Binbir Gece - Şehrazat ve Onur

Onur’un Şehrazat’a duyduğu aşkı test etmek için sürekli kıskançlık yapması ve Şehrazat’ın ilk başlarda bu kontrolcü davranışa yeterince karşı koyamaması. 

Bir ilişki güven üzerine kurulmalı. Test etmeye gerek yok; şüpheye dayalı bir ilişki uzun vadede zarar verir.

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6. Aşk-ı Memnu - Nihal ve Behlül

6. Aşk-ı Memnu - Nihal ve Behlül

Nihal, Behlül’ün duygusal olarak ona hazır olmadığını fark etmesine rağmen ısrarla bu ilişkiye tutunmaya çalıştı. 

Karşınızdaki kişi size açıkça hazır olmadığını gösteriyorsa, daha fazla zorlamayın. Zoraki bir ilişki iki tarafı da mutsuz eder.

7. Sadakatsiz - Asya ve Volkan

7. Sadakatsiz - Asya ve Volkan

Volkan, Asya’nın güvenini defalarca kırmasına rağmen geri dönmek için türlü yollar denedi ve Asya bu manipülatif hamlelere ara sıra kapıldı.

Bir kez güven kırıldı mı, tamir etmek zordur. Manipülatif davranışlara kapılmayın ve kendinize olan saygınızı koruyun.

8. Yaprak Dökümü - Ferhunde ve Şevket

8. Yaprak Dökümü - Ferhunde ve Şevket

Ferhunde’nin manipülasyonları ve Şevket’in sürekli alttan alması, ilişkiyi daha büyük bir çıkmaza soktu.

Karşılıklı saygı ve dürüstlük yoksa bir ilişki yürümez. Problemleri görmezden gelmek, sonunda daha büyük sorunlara yol açar.

9. Doğduğun Ev Kaderindir - Zeynep ve Mehdi

9. Doğduğun Ev Kaderindir - Zeynep ve Mehdi

Zeynep, Mehdi’nin toksik ve kontrolcü tavırlarını görmezden gelerek ilişkiyi kurtarmaya çalıştı.

Toksik ilişkileri kurtarmaya çalışmak yerine kendinizi korumayı tercih edin. Bazen bırakmak en doğru seçimdir.

10. Kadın - Bahar ve Sarp

10. Kadın - Bahar ve Sarp

Sarp’ın ölmediği ortaya çıkınca, Bahar geçmişe dönmeye çalıştı ama aynı zamanda kendisini affedemedi. Bu ikilem, ilişkilerini daha da karmaşık bir hale getirdi.

Geçmişte yaşamak, bugünü mahveder. Bir karar verin ve ona sadık kalın.

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11. Çukur - Yamaç ve Sena

11. Çukur - Yamaç ve Sena

Sena ve Yamaç arasındaki ilişki, sürekli dış müdahaleler ve sorunlarla şekillendi ama çift bu konularda birbirine açık olamadı.

Dışarıdan gelen problemlere karşı bir ekip olmalısınız. İletişim eksikliği, en güçlü aşkları bile zayıflatır.

12. Fatmagül'ün Suçu Ne? - Fatmagül ve Kerim

12. Fatmagül'ün Suçu Ne? - Fatmagül ve Kerim

İlk başta zoraki başlayan ilişki, karşılıklı güven eksikliğini sürekli hissettirdi.

Bir ilişkiyi sıfırdan inşa etmek için sabır ve emek gerekir. Geçmişi aşamıyorsanız, geleceği inşa edemezsiniz.

13. Ezel - Eyşan ve Ezel

13. Ezel - Eyşan ve Ezel

Eyşan'ın Ezel'e (Ramiz Dayı’nın deyimiyle 'düşmana') kolayca güvenmesi, Ezel’in hayatını karmakarışık etti.

Bir ilişkide üçüncü kişilere dikkat edin. Herkese güvenmek yerine partnerinizle olan bağınızı güçlendirin.

14. Adını Feriha Koydum - Feriha ve Emir

14. Adını Feriha Koydum - Feriha ve Emir

Feriha, ilişkilerinin başında kendisini olduğu gibi kabul ettirmek yerine zengin bir aileden geldiğini söyleyerek büyük bir yalanla başladı. Kendi kimliğinizden asla ödün vermeyin. Bir ilişki, yalan üzerine kurulamaz.

15. Leyla ile Mecnun - Leyla ve Mecnun

15. Leyla ile Mecnun - Leyla ve Mecnun

Mecnun’un Leyla’ya olan sevgisi, hayatının merkezine oturdu ve gerçek dünyayla bağını kopardı. Aşk güzeldir ama hayat sadece aşktan ibaret değildir. Dengeli bir yaşam sürmek önemlidir.

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16. İstanbullu Gelin - Süreyya ve Faruk

16. İstanbullu Gelin - Süreyya ve Faruk

Süreyya ve Faruk, evliliklerinin başında sürekli aile sorunları ve geçmiş travmaların gölgesinde kaldı. Birbirleriyle tam anlamıyla açık olamadıkları için ilişkileri sık sık sarsıldı.

Evlilik iki kişi arasındadır, üçüncü kişilere (özellikle aileye) sınır koymayı öğrenin. Partnerinizle her şeyi açıkça konuşmaktan çekinmeyin.

17. Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... - Leyla ve Cino

17. Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... - Leyla ve Cino

Leyla, karşısına çıkma cesareti gösteremediği Cino'ya yalan üstüne yalan söyleyerek büyük bir güvensizlik oluşturdu. Cino, onun Leyla olduğunu anladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Bir ilişkiye en çok zarar veren cesaret gösteremeyip yalana sığınmak.

18. Medcezir - Yaman ve Mira

18. Medcezir - Yaman ve Mira

Yaman ve Mira’nın en büyük hatası, birbirlerine olan aşklarına rağmen sürekli gurur yaparak ve iletişim sorunları yaşayarak aralarındaki problemleri büyütmeleriydi. Bir ilişkiyi güçlü kılmanın yolu, açık iletişim ve anlayıştan geçer.

19. Behzat Ç. - Esra ve Behzat

19. Behzat Ç. - Esra ve Behzat

Esra ve Behzat’ın ilişkilerindeki en büyük hata, birbirlerinin dünyasına tamamen adapte olamamaları ve sorunlarını konuşarak çözmek yerine duygularını bastırmalarıydı.

Partnerinizin dünyasına uyum sağlamak için çaba göstermeli ve hislerinizi açıkça paylaşmalısınız. Sorunları yok saymak yerine iletişim kurarak çözmek, ilişkiyi güçlendirir.

20. Çocuklar Duymasın - Haluk ve Meltem

20. Çocuklar Duymasın - Haluk ve Meltem

Haluk ve Meltem’in ilişkilerindeki en büyük hata, farklılıklarına rağmen sürekli orta yolu bulmakta zorlanmaları ve bazı meselelerde birbirlerini değiştirmeye çalışmalarıydı. Partnerinizi değiştirmeye çalışmak yerine, olduğu gibi kabul etmeyi öğrenin. Ayrıca, birbirinizle duygularınızı açıkça paylaşmak ilişkinizi güçlendirir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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