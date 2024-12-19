İzlerken Çok Kınadığımız Sevilen Dizi Çiftlerinden Almamız Gereken 20 İlişki Dersi

Bihter, Behlül'e duygusal anlamda tamamen teslim oldu ve kendi kontrolünü kaybetti. Bu durum, hem kendisinin hem de çevresindekilerin hayatını altüst etti.

Karşınızdaki kişiye ne kadar aşık olursanız olun, kendinizi kaybetmeyin. Kendi hayatınızı ve sınırlarınızı korumak her zaman önemlidir.