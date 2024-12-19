İzlerken Çok Kınadığımız Sevilen Dizi Çiftlerinden Almamız Gereken 20 İlişki Dersi
İzlerken Çok Kınadığımız Sevilen Dizi Çiftlerinden Almamız Gereken 20 İlişki Dersi
Kıskançlık, yanlış anlamalar, gereksiz ayrılmalar... İzlerken saç baş yolduran dizi çiftlerimizi hem çok seviyor hem de pataklamak istiyoruz. Ama daha da önemlisi onları ekranda izlerken arkalarından dilimizi tutamayıp bir güzel saydırıyoruz. Hayatınızda o çok kınadığınız dizi çiftlerimizinki gibi bir ilişki istemiyorsanız alt metni iyi okumamız gerek. Gelin, sevilen dizi çiftlerinden almamız gereken ilişki derslerine bir bakalım! Ve mümkünse dediklerini yapıp, yaptığını yapmayalım!
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1. Kızılcık Şerbeti - Fatih ve Doğa
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2. Muhteşem Yüzyıl - Hürrem ve Süleyman
3. Bahar - Bahar ve Timur
4. Aşk-ı Memnu - Bihter ve Behlül
5. Binbir Gece - Şehrazat ve Onur
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6. Aşk-ı Memnu - Nihal ve Behlül
7. Sadakatsiz - Asya ve Volkan
8. Yaprak Dökümü - Ferhunde ve Şevket
9. Doğduğun Ev Kaderindir - Zeynep ve Mehdi
10. Kadın - Bahar ve Sarp
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11. Çukur - Yamaç ve Sena
12. Fatmagül'ün Suçu Ne? - Fatmagül ve Kerim
13. Ezel - Eyşan ve Ezel
14. Adını Feriha Koydum - Feriha ve Emir
15. Leyla ile Mecnun - Leyla ve Mecnun
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16. İstanbullu Gelin - Süreyya ve Faruk
17. Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... - Leyla ve Cino
18. Medcezir - Yaman ve Mira
19. Behzat Ç. - Esra ve Behzat
20. Çocuklar Duymasın - Haluk ve Meltem
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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