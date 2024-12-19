Ne İzledik Biz Öyle?! 2024'te En Çok Tepki Çeken Dizi Sahnelerini Görünce Yeniden Şok Olacaksınız!
Ne İzledik Biz Öyle?! 2024'te En Çok Tepki Çeken Dizi Sahnelerini Görünce Yeniden Şok Olacaksınız!
2024 yılı, dizi dünyasında unutulmaz anlara ve büyük tartışmalara sahne oldu. İzleyicileri ekran başında şoke eden bu sahneler, sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı. Dizilerde sınırları zorlayan kurgu sahneleri izlerken ağzımız açık kalmıştı. Hem hayranları bölen hem de yeni tartışmalar başlatan bu anlar, televizyon tarihine damgasını vurdu. İşte 2024'te en çok tepki çeken dizi sahneleri!
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1. ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümünü izleyenler dizide Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest alırken Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir tarafından röntgenlenmesine tepki göstermişti.
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2. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile evlenen Giray’ın üvey annesiyle yakınlaştığı sahneler izleyicilerin tepkisini çekmişti.
3. Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümle yeni sezona 'Merhaba' dedi. Şerbomuz yeni bölümüyle yine bizi kendine aşık ederken Kıvılcım'ın Ömer'den intikam almak için tanımadığı bir erkekle sevişmesi tepki toplamıştı.
4. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundaki bir replik sosyal medyayı birbirine kattı. Kendisini camdan atan Görkem suçsuz olmasına rağmen Fatih beni ittirdi derken polisle görüşen Ünal ailesinin 'Maalesef kadının beyanı esastır' demesine izleyiciler tepki göstermişti.
5. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i yarım saat arayla vahşice katleden Semih Çelik Türkiye'yi yasa boğdu. Artık kadın cinayeti haberlerine tahammülü kalmayan kullanıcılar sosyal medyadan dizilere de tepki gösterdi. Dizilerde kadınların aciz gösterilmesini eleştiren izleyiciler özellikle Yalı Çapkını'na isyan etti.
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6. Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını sezon içinde yaşadığı düşüşü gidermek amacıyla Seyran ve Ferit'i barıştırmış ve eski gücünü yeniden toplamaya başlamıştı. Ferit'in Seyran'ı kaçırmasının ardından 66. bölüm fragmanında Seyran'a işkence edilmesi izleyicinin tepkisine yol açtı.
7. Star TV'nin uzun soluklu dizisi Yalı Çapkını son demlerini yaşıyor olabilir. Çünkü izleyici artık işlenen temalardan çok sıkıldı. Yeni fragmanda Seyran'ın kiminle seviştiğini merak ettiren diziye tepkiler yükseldi.
8. Star TV'nin bir dönem ortalığı yıkan dizisi Yalı Çapkını, son iki sezondur resmen yerle yeksan oldu. Özellikle 3. sezonuyla hayal kırıklığı denizine kulaç attıran dizinin son bölümü yine tepkilerin odağına oturmuştu.
9. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne yeni gelin Görkem'in psikopatlığı damga vurdu. Kendini darp edip ardından Nilay'a suç atan Görkem'in şeytanlığı hepimizi dumur ederken, bu sahnede Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'in ağladığı anlara tepki yağdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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