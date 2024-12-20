Şans Onlara Göz Kırptı: 2024'te Ününe Ün Katarak Yıldızı Parlayan Oyuncular!

2024 yılı, ekranlarda yıldızını parlatan oyuncularla dolu bir yıl oldu. Bazıları yetenekleriyle zaten tanınmışken, bu yıl gösterdikleri performanslarla adeta zirveye tırmandılar. Yeni projeler, cesur roller ve ödüllere aday gösterilmeleri sayesinde ünlerine ün kattılar. Bu oyuncular, hem hayran kitlelerini büyüttü hem de sektördeki yerlerini sağlamlaştırdı. Yıl biterken 2024'te adından sıkça söz ettiren ve yıldızı parlayan isimleri sizler için derledik!