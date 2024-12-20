Şans Onlara Göz Kırptı: 2024'te Ününe Ün Katarak Yıldızı Parlayan Oyuncular!
Şans Onlara Göz Kırptı: 2024'te Ününe Ün Katarak Yıldızı Parlayan Oyuncular!
2024 yılı, ekranlarda yıldızını parlatan oyuncularla dolu bir yıl oldu. Bazıları yetenekleriyle zaten tanınmışken, bu yıl gösterdikleri performanslarla adeta zirveye tırmandılar. Yeni projeler, cesur roller ve ödüllere aday gösterilmeleri sayesinde ünlerine ün kattılar. Bu oyuncular, hem hayran kitlelerini büyüttü hem de sektördeki yerlerini sağlamlaştırdı. Yıl biterken 2024'te adından sıkça söz ettiren ve yıldızı parlayan isimleri sizler için derledik!
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1. Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep rolü ile Mina Demirtaş adeta ekranda fırtınalar estirdi. 18 yaşındaki oyuncu yaşından büyük bir oyunculuk sergiledi.
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2. İnci Taneleri Ayça - Ülkü Hilal Çiftçi'yi TikTok videolarıyla çok konuştuk. Genç oyuncu sesi ile de mest etmişti.
3. Ömer dizisinin Emine'si Çağla Naz Kargı
4. Kardeşlerim Süsen - Lizge Cömert
5. Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel
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6. Tozkoparan İskender Asya - Tuana Naz Tiryaki
7. Yalı Çapkını'nda rol alan Afra Saraçoğlu bu yıl da en çok konuşulan kadın oyuncularımız arasındaydı!
8. Kuş Uçuşu'nun efsane finaliyle Birce Akalay çok beğenildi.
9. Cemre Baysel, Leyla: Hayat, Aşk Adalet dizisinde adeta oyunculuk şovu yaptı.
10. Bu sene bizi en çok Bahar karakteriyle Demet Evgar güldürmüş olabilir.
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11. Hazar Ergüçlü, Dilber karakteri ile oyun havasını sevdirdi.
12. Bir Gece Masalı izleyici tarafından çok sevildi. Su Burcu Yazgı Coşkun da en beğenilen oyuncular arasına girdi.
13. Deha ile ekrana geri dönen Aras Bulut İynemli bu listede olmazsa olmaz...
14. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd rolü ile Mert Yazıcıoğlu gündemden düşmedi.
15. Kızılcık Şerbeti Sıla Türkoğlu'na çok iyi geldi. Genç oyuncu hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile en çok merak edilen ünlü isimler arasında.
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16. Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndaki rolü ve özel hayatı ile bu yılın en çok konuşulan ünlülerinden oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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