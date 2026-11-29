Mor lahana boyasını evde hazırlamak için bir yaprağı küçük parçalara doğrayıp ısıya dayanıklı bir kaba koymak yetiyor. Üzerine kaynar su dökülünce pigment suya geçiyor. Yarım saat beklemek yeterli, ama bekleme süresi uzadıkça boya koyulaşıyor ve bir gece bekletilen karışım en koyu rengi veriyor.

Süzülen sıvı buzdolabında en az bir hafta saklanabiliyor. Lahana parçalarıyla birlikte dolapta bırakılırsa boya zamanla daha da koyulaşıyor. Renk değişimini en net görmek için boyayı beyaz bir tabağa ya da beyaz bir buz kalıbı gözlerine paylaştırmak işe yarıyor.

Boyadaki renkli moleküller, yani antosiyaninler iki biçimde bulunabiliyor. Biri pembe, diğeri mavi. İkisi arasındaki fark moleküldeki hidrojen atomlarında yatıyor ve boya hangi biçimin ağır bastığına göre renk değiştiriyor.

Asitler bol miktarda hidrojen atomu içeriyor ve bu atomlar başka moleküllere tutunabiliyor. Boyaya sirke gibi bir asit katıldığında hidrojen atomları antosiyaninlere bağlanıyor, moleküllerin çoğu pembe biçime geçiyor ve sıvı pembeleşiyor. Kabartma tozu gibi bir baz ise hidrojen atomlarını kendine çekiyor. Moleküller hidrojen kaybettikçe mavi biçime dönüyor ve boya maviye, hatta yeşile kayıyor.

Eklenen asit ya da baz miktarına göre moleküllerin bir kısmı pembe, bir kısmı mavi kalabiliyor. İki biçimin karışımı mor görünüyor. Asit de baz da olmayan nötr bir madde damlatıldığında boya mor kalıyor.