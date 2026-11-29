Mor Lahanaya Limon Sıkınca Rengi Neden Pembeye Dönüyor?
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Mor lahananın yapraklarındaki renk, antosiyanin adı verilen bir pigmentten geliyor. Pigment bulunduğu ortamın asitliğine duyarlı olduğu için rengini kolayca değiştiriyor. Mor lahana suyuna limon damlatıldığında karışım pembeye dönüyor. Bazik bir ortamda ise aynı sıvı mavi ya da yeşil bir görünüm alıyor.
Mor lahana boyası evde hazırlanıyor ve antosiyanin pigmenti asitlik değiştikçe rengini değiştiriyor.
Limon asidik olduğu için mor lahana suyuna katıldığında rengi pembeye çeviriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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