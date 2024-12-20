MasterChef Türkiye'de Yarışmacıyı Ağlatan O Anlara Tepki Yağdı!

MasterChef Türkiye'de finale az bir zaman kala yarışmacıların heyecanı tavan yaptı. Yarışma stresi, rekabet ve her gün mücadele, derken fragmanda herkesi üzen bir olay yaşandı. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Onur, sebepsiz yere şeflere yemeğini sunarken hüngür hüngür ağlamaya başladı. Onur'u ağlatan o anlara sosyal medyada izleyenlerden tepkiler yükseldi.