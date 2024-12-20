MasterChef Türkiye'de Yarışmacıyı Ağlatan O Anlara Tepki Yağdı!
MasterChef Türkiye'de Yarışmacıyı Ağlatan O Anlara Tepki Yağdı!
MasterChef Türkiye'de finale az bir zaman kala yarışmacıların heyecanı tavan yaptı. Yarışma stresi, rekabet ve her gün mücadele, derken fragmanda herkesi üzen bir olay yaşandı. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Onur, sebepsiz yere şeflere yemeğini sunarken hüngür hüngür ağlamaya başladı. Onur'u ağlatan o anlara sosyal medyada izleyenlerden tepkiler yükseldi.
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.
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Yarışmacılar bu uzun soluklu mücadelenin ardından epey yıprandılar. Geçtiğimiz bölüm sonrası yayınlanan fragmanda Onur'un ağladığı anlar duygusal olarak geldikleri noktayı gösteriyor.
Fragman dolayısıyla neden ağladığını anlamadığımız Onur, şeflere yemek sunumu sırasında gülerken bir anda sinir boşalması yaşıyor gibi görünüyor.
Her ne kadar yarışmanın zorluğuna versek de Onur'u ağlatan anlar seyirciden büyük tepki aldı. İzleyici Onur'un haksızlığa uğradığını düşünüyor.
Önce Onur'un kendini tutamayıp hüngür hüngür ağladığı o anlara bir bakalım👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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