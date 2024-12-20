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Murat Yıldırım, Eva Green ile Başrolü Paylaşacak: Kadroya Bomba Bir İsim Daha Katıldı!

Murat Yıldırım, Eva Green ile Başrolü Paylaşacak: Kadroya Bomba Bir İsim Daha Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.12.2024 - 08:26

İnsan psikolojisinin karanlık köşelerine cesur bir yolculuk... Bahman Ghobadi’nin yönetmenliğinde ve Martin Scorsese’nin yapımcılığında hayata geçirilen “İki Ağaç”, izleyiciyi derin bir gerilim ve güçlü bir dostluk hikayesiyle buluşturuyor. Eva Green ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı bu çarpıcı filme bir oyuncu daha katıldı. İstanbul’un büyüleyici atmosferinde geçen hikaye, hem görsel hem de duygusal anlamda iz bırakmaya hazırlanıyor. 2025’te vizyona girecek bu film, sinemaseverler için yılın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/z...
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Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği “İki Ağaç” adlı filmin çekimleri, 15 gün önce Türkiye’de başladı.

Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği “İki Ağaç” adlı filmin çekimleri, 15 gün önce Türkiye’de başladı.

2025 yılında vizyona girmesi hedeflenen filmde, dünyaca tanınmış Fransız oyuncu Eva Green ile başarılı Türk oyuncu Murat Yıldırım başrolleri paylaşıyor. Çekimler için zaman zaman Türkiye’ye gelen Eva Green’in, projeye büyük bir heyecanla katıldığı öğrenildi.

2025 yılında vizyona girmesi hedeflenen filmde, dünyaca tanınmış Fransız oyuncu Eva Green ile başarılı Türk oyuncu Murat Yıldırım başrolleri paylaşıyor. Çekimler için zaman zaman Türkiye’ye gelen Eva Green’in, projeye büyük bir heyecanla katıldığı öğrenildi.

Psikolojik gerilim türündeki yapım, insan psikolojisinin derinliklerine inerek güçlü bir arkadaşlık hikayesini konu alıyor. Eva Green ve Murat Yıldırım’ın yanı sıra, filmde Zeynep Çamcı da önemli bir rol üstleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Green ve Çamcı, filmde iki yakın arkadaşı canlandırarak izleyicilere etkileyici bir performans sunmayı vaat ediyor.

Psikolojik gerilim türündeki yapım, insan psikolojisinin derinliklerine inerek güçlü bir arkadaşlık hikayesini konu alıyor. Eva Green ve Murat Yıldırım’ın yanı sıra, filmde Zeynep Çamcı da önemli bir rol üstleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Green ve Çamcı, filmde iki yakın arkadaşı canlandırarak izleyicilere etkileyici bir performans sunmayı vaat ediyor.

İstanbul’da çekimleri devam eden bu iddialı proje, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

İstanbul’da çekimleri devam eden bu iddialı proje, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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