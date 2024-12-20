Murat Yıldırım, Eva Green ile Başrolü Paylaşacak: Kadroya Bomba Bir İsim Daha Katıldı!

İnsan psikolojisinin karanlık köşelerine cesur bir yolculuk... Bahman Ghobadi’nin yönetmenliğinde ve Martin Scorsese’nin yapımcılığında hayata geçirilen “İki Ağaç”, izleyiciyi derin bir gerilim ve güçlü bir dostluk hikayesiyle buluşturuyor. Eva Green ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı bu çarpıcı filme bir oyuncu daha katıldı. İstanbul’un büyüleyici atmosferinde geçen hikaye, hem görsel hem de duygusal anlamda iz bırakmaya hazırlanıyor. 2025’te vizyona girecek bu film, sinemaseverler için yılın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday!