Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Ekranlara Reyting Rekorları Kıran Yeni Dizi ile Geri Dönüyor!

Çok uzun zaman oldu, onu çok özledik! Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan birtanecik Apo'muz usta oyuncu Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor. Sevenlerini heyecanlandıran haberi Gazeteci Birsen Altuntaş verdi. Haberler öyle güzel, öyle keyifli ki şimdiden bir görsel şölen izleyeceğimizden eminiz. Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su ekranın en çok sevilen dizisinde rol alacak!