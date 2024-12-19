Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Ekranlara Reyting Rekorları Kıran Yeni Dizi ile Geri Dönüyor!
Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Ekranlara Reyting Rekorları Kıran Yeni Dizi ile Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Çok uzun zaman oldu, onu çok özledik! Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan birtanecik Apo'muz usta oyuncu Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor. Sevenlerini heyecanlandıran haberi Gazeteci Birsen Altuntaş verdi. Haberler öyle güzel, öyle keyifli ki şimdiden bir görsel şölen izleyeceğimizden eminiz. Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su ekranın en çok sevilen dizisinde rol alacak!
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Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen hepimizi çok üzmüştü.
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Sağlık durumunun iyileştiğini ve yakında setlere döneceğini bildiğimiz başarılı oyuncudan güzel bir haber geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şerbo'nun eski Apo'su Settar Tanrıöğen ekranların en çok sevilen başarılı dizisi ile geri dönüyor: Kızıl Goncalar!
Ekranların fenomen dizisinde Tanrıöğen'i yeni yıldan sonra izleyebileceğiz. Apo, dizide tarikat liderini canlandıracak. Şimdiden heyecan dorukta. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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