Geliyor Gelmekte Olan: "O Ses Türkiye" Yeni Sezon Tarihinin Belli Olduğu İddia Edildi!

Televizyon dünyasının en sevilen formatlarından biri olan O Ses Türkiye geri dönüyor. Yeni sezonda yer alacak jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı çekimleri ise yavaş yavaş tamamlanıyor. Uzun zaman sonra ilk kez yılbaşı ile ekranda olacak O Ses Türkiye, ardından yeni sezonu ile devam edecek. Hatta bazı iddialara göre tarih de belli oldu. İşte sürpriz haber!