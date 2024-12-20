Geliyor Gelmekte Olan: "O Ses Türkiye" Yeni Sezon Tarihinin Belli Olduğu İddia Edildi!
Geliyor Gelmekte Olan: "O Ses Türkiye" Yeni Sezon Tarihinin Belli Olduğu İddia Edildi!
Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18698332...
Televizyon dünyasının en sevilen formatlarından biri olan O Ses Türkiye geri dönüyor. Yeni sezonda yer alacak jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı çekimleri ise yavaş yavaş tamamlanıyor. Uzun zaman sonra ilk kez yılbaşı ile ekranda olacak O Ses Türkiye, ardından yeni sezonu ile devam edecek. Hatta bazı iddialara göre tarih de belli oldu. İşte sürpriz haber!
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Televizyon dünyasının en sevilen formatlarından biri olan şarkı yarışmaları, her dönemde izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu yarışmalar arasında, uzun yıllar ekranların vazgeçilmezi haline gelen O Ses Türkiye, özel bir yere sahip.
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Ancak bir süredir sadece yılbaşı gecelerinde özel bölümleriyle karşımıza çıkan program, yeni sezon müjdesiyle geri dönüyor!
Acun Medya, izleyicilerin heyecanla beklediği bu haberi paylaşarak büyük bir özlemi sona erdirdi. Hatta yarışmanın jüri üyeleri yeniden belirleniyor. Yılbaşı koltuğunda ise Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oturacak.
Herkesin merak ettiği yayın tarihi ile ilgili iddialar da dolaşmaya başladı. Yılbaşı çekimlerine katılan hesaplar O Ses yayın tarihinin 25 Ocak olacağını iddia etti.
Yeni jürilerimiz arasında ise bu kez Sinan Akçıl olacak. Büyük eğlenceye hazır mıyız? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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