Anlaşmazlık mı Oldu? İlker Ayrık Çakallarla Dans 7'de Olmama Nedenini Açıkladı!

6 Aralık’ta vizyona giren Çakallarla Dans 7'de bir eksiklik vardı. Film, her ne kadar önceki başarısından bir şey kaybetmese de kadro eksildi. 6 filmdir kadroda olan İlker Ayrık, bu kez yeni filmde oynamadı. Filmde Servet'i canlandıran İlker Ayrık'ın olmaması herkesi meraklandırmıştı. Ayrık, verdiği röportajda filmde olmamasının nedenleri hakkında konuştu. İşte detaylar...