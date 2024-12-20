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Anlaşmazlık mı Oldu? İlker Ayrık Çakallarla Dans 7'de Olmama Nedenini Açıkladı!

Anlaşmazlık mı Oldu? İlker Ayrık Çakallarla Dans 7'de Olmama Nedenini Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.12.2024 - 10:11

6 Aralık’ta vizyona giren Çakallarla Dans 7'de bir eksiklik vardı. Film, her ne kadar önceki başarısından bir şey kaybetmese de kadro eksildi. 6 filmdir kadroda olan İlker Ayrık, bu kez yeni filmde oynamadı. Filmde Servet'i canlandıran İlker Ayrık'ın olmaması herkesi meraklandırmıştı. Ayrık, verdiği röportajda filmde olmamasının nedenleri hakkında konuştu. İşte detaylar...

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6 Aralık’ta vizyona giren Çakallarla Dans 7, serinin dikkat çeken bir değişikliğiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

6 Aralık’ta vizyona giren Çakallarla Dans 7, serinin dikkat çeken bir değişikliğiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

İlk 6 film boyunca aynı kadroyla devam eden ekipte bu kez İlker Ayrık yer almadı. Filmde Servet'i canlandıran İlker Ayrık'ın olmaması herkesi meraklandırmıştı.

İlk 6 film boyunca aynı kadroyla devam eden ekipte bu kez İlker Ayrık yer almadı. Filmde Servet'i canlandıran İlker Ayrık'ın olmaması herkesi meraklandırmıştı.

Süleyman Orakçıoğlu’nun Bağdat Caddesi’ndeki mağazasında düzenlenen bir etkinlikte konuşan İlker Ayrık, seriye veda ettiğini duyurdu.

Süleyman Orakçıoğlu’nun Bağdat Caddesi’ndeki mağazasında düzenlenen bir etkinlikte konuşan İlker Ayrık, seriye veda ettiğini duyurdu.

Başarılı oyuncu, Çakallarla Dans serisini artık geride bıraktığını belirterek, “Altı film yaptık, artık yeter. Aramızda herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

Başarılı oyuncu, Çakallarla Dans serisini artık geride bıraktığını belirterek, “Altı film yaptık, artık yeter. Aramızda herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

İşte o anlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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artuditu

olm ben 3'ten sonra bitti sanıyordum ama üstüne 4 tane daha çekilmiş. yerli hızlı ve öfkeli denemesi galiba ahahha