Büyük Risk Aldı: Milyoner'de Uzun Zaman Sonra İlk Kez 1 Milyonluk Soru Açılıyor!

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de gelecek akşam heyecan doruğa ulaşacak. Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaracak. Çünkü milyonluk soru açılıyor. Milyoner'de bu hafta başarılı performansı ile Ece Su Ürker dikkat çekti. Yarışmacı 11 soruyu başarıyla tamamlayarak 1 milyon değerindeki son soruyu açtırmayı başardı.