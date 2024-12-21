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Büyük Risk Aldı: Milyoner'de Uzun Zaman Sonra İlk Kez 1 Milyonluk Soru Açılıyor!

Büyük Risk Aldı: Milyoner'de Uzun Zaman Sonra İlk Kez 1 Milyonluk Soru Açılıyor!

Kim Milyoner Olmak İster
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.12.2024 - 23:36

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de gelecek akşam heyecan doruğa ulaşacak. Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaracak. Çünkü milyonluk soru açılıyor. Milyoner'de bu hafta başarılı performansı ile Ece Su Ürker dikkat çekti. Yarışmacı 11 soruyu başarıyla tamamlayarak 1 milyon değerindeki son soruyu açtırmayı başardı.

Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/galeri/maga...
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ATV’nin büyük ilgiyle takip edilen ve reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına toplamayı başaracak gibi görünüyor. Çünkü milyonluk soru açılıyor.

ATV’nin büyük ilgiyle takip edilen ve reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına toplamayı başaracak gibi görünüyor. Çünkü milyonluk soru açılıyor.

Yarışmada sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Ece Su Ürker, ilk 11 soruya doğru yanıt vererek tam 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

Yarışmada sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Ece Su Ürker, ilk 11 soruya doğru yanıt vererek tam 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

Ece Su Ürker'in karşısına 500.000 bin TL değerindeki "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu çıktı.

Ece Su Ürker'in karşısına 500.000 bin TL değerindeki "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu çıktı.

Soru: 1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1039-3940'da Lahey, 1942'1949'da Bern, 1-49-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?

A: Mehmet Akif Ersoy

B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C: Halide Edip Adıvar

D: Namık Kemal

Yarışmacı 500.000 bin TL değerindeki soruda risk aldı. Ama değdi. "B:Yakup Kadri Karaosmanoğlu" diye yanıt veren yarışmacı milyonluk soruyu açtırdı.

Yarışmacı 500.000 bin TL değerindeki soruda risk aldı. Ama değdi. "B:Yakup Kadri Karaosmanoğlu" diye yanıt veren yarışmacı milyonluk soruyu açtırdı.

İşte, milyonluk sorunun açılacağı Pazar akşamı bölümünün heyecanlandıran fragmanı👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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