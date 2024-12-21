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MasterChef'te Yaşadığı Ağlama Krizi Yüzünden "Pes Etti" Yorumlarına Onur, Yanıtıyla Gözdağı Verdi!

MasterChef'te Yaşadığı Ağlama Krizi Yüzünden "Pes Etti" Yorumlarına Onur, Yanıtıyla Gözdağı Verdi!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.12.2024 - 18:03

MasterChef Türkiye'de finale günler kaldı. Yarışmacılar büyük mücadelede çok yoruldu. Geçtiğimiz bölüm yarışmacı Onur, şeflerin önünde ağlama krizine girdi. Yarışmacıyı ağlatan o anlara tepkiler de geldi ancak bazı kullanıcılar ve diğer yarışmacılar Onur'un şimdiye dek hiç potaya girmediği için artık dayanamadığını söylediler. Onur sosyal medyada dolaşan ve yarışmacı arkadaşlarından gelen 'Pes etti' söylemlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

Finale az bir zaman kala yarışmada var gücüyle mücadele eden yarışmacılar epey yoruldu. Rekabetin yarışmacıları getirdiği son nokta gerilimler ve ağlama krizleri.

Finale az bir zaman kala yarışmada var gücüyle mücadele eden yarışmacılar epey yoruldu. Rekabetin yarışmacıları getirdiği son nokta gerilimler ve ağlama krizleri.

Geçtiğimiz bölüm Onur için oldukça zorlayıcıydı. Şeflerin önünde bir anda sinirleri boşalan Onur, ağlama krizi yaşadı.

Geçtiğimiz bölüm Onur için oldukça zorlayıcıydı. Şeflerin önünde bir anda sinirleri boşalan Onur, ağlama krizi yaşadı.

O anlar sosyal medyada izleyenlerden büyük tepki aldı. Onur'un hakkının yendiğini düşünenlerin "Haksız rekabet" yorumları ve yarışmacı ağlarken karşısında yemek yemeye devam eden Somer Şef çok konuşuldu.

O anlar sosyal medyada izleyenlerden büyük tepki aldı. Onur'un hakkının yendiğini düşünenlerin "Haksız rekabet" yorumları ve yarışmacı ağlarken karşısında yemek yemeye devam eden Somer Şef çok konuşuldu.

Ancak Onur'un tarafında olmayanlar, onu eleştirenler de vardı. Yarışmada Beyza, Semih'e Onur için "Hiç potaya girmediği için dayanıklı değil" yorumunu yapmıştı.

Ancak Onur'un tarafında olmayanlar, onu eleştirenler de vardı. Yarışmada Beyza, Semih'e Onur için "Hiç potaya girmediği için dayanıklı değil" yorumunu yapmıştı.
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Sosyal medyada da benzer şekilde 'Onur'un artık sabrının sonunda olduğunu', 'Yarışma için dayanıksız olduğunu' ve 'Potaya girmediği için birinciliğe giderken pes edebileceğini' yazanlar oldu.

Sosyal medyada da benzer şekilde 'Onur'un artık sabrının sonunda olduğunu', 'Yarışma için dayanıksız olduğunu' ve 'Potaya girmediği için birinciliğe giderken pes edebileceğini' yazanlar oldu.

MasterChef'te büyük emeklerle finale adını yazdırmak isteyen Onur, ağladığı anlar ses getirdikten sonra yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt verdi.

MasterChef'te büyük emeklerle finale adını yazdırmak isteyen Onur, ağladığı anlar ses getirdikten sonra yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt verdi.

2Pac'in hepimizi gaza getiren parçasını fotoğrafının arkasına koyup "Sonuna kadar mücadeleye devam" yazan Onur, eleştirenlere gözdağı verdi.

2Pac'in hepimizi gaza getiren parçasını fotoğrafının arkasına koyup "Sonuna kadar mücadeleye devam" yazan Onur, eleştirenlere gözdağı verdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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