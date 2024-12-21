MasterChef'te Yaşadığı Ağlama Krizi Yüzünden "Pes Etti" Yorumlarına Onur, Yanıtıyla Gözdağı Verdi!

MasterChef Türkiye'de finale günler kaldı. Yarışmacılar büyük mücadelede çok yoruldu. Geçtiğimiz bölüm yarışmacı Onur, şeflerin önünde ağlama krizine girdi. Yarışmacıyı ağlatan o anlara tepkiler de geldi ancak bazı kullanıcılar ve diğer yarışmacılar Onur'un şimdiye dek hiç potaya girmediği için artık dayanamadığını söylediler. Onur sosyal medyada dolaşan ve yarışmacı arkadaşlarından gelen 'Pes etti' söylemlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.