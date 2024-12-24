İddialar Akıl Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti'nin Gelecek Bölümünde Diziden Hangi Karakterler Ölerek Ayrılacak?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı akılları epey karıştırdı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümden önce Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın diziden ayrılacağı haberini duyurmuştu. Görkem'in diziden ayrılık hikayesi de ifşa olmuştu. Görkem, Ünalları ateşe verecek ve kendiyle birlikte 3 kişiyi daha ölüme götürecek. Peki, diziden hangi karakterler ölerek ayrılacak? İşte, iddialar ve izleyici tahminleri...