onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
İddialar Akıl Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti'nin Gelecek Bölümünde Diziden Hangi Karakterler Ölerek Ayrılacak?

İddialar Akıl Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti'nin Gelecek Bölümünde Diziden Hangi Karakterler Ölerek Ayrılacak?

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.12.2024 - 13:47

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı akılları epey karıştırdı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümden önce Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'ın diziden ayrılacağı haberini duyurmuştu. Görkem'in diziden ayrılık hikayesi de ifşa olmuştu. Görkem, Ünalları ateşe verecek ve kendiyle birlikte 3 kişiyi daha ölüme götürecek. Peki, diziden hangi karakterler ölerek ayrılacak? İşte, iddialar ve izleyici tahminleri...

Kaynak: https://vt.tiktok.com/ZS6jVf7Gn/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde son bölüm adeta sansasyon yarattı. Gelecek bölüm fragmanı ise geçtiğimiz bölümden daha da heyecanlı geçecek. Diziden ölerek ayrılan karakterler olacak.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde son bölüm adeta sansasyon yarattı. Gelecek bölüm fragmanı ise geçtiğimiz bölümden daha da heyecanlı geçecek. Diziden ölerek ayrılan karakterler olacak.

Geçtiğimiz hafta dizide herkese yaka silktiren Görkem'in zıvanadan çıktığını izlemiştik. Görkem'e hayat veren Özge Özacar'ın diziden ayrılacağı haberini Birsen Altuntaş vermişti.

Geçtiğimiz hafta dizide herkese yaka silktiren Görkem'in zıvanadan çıktığını izlemiştik. Görkem'e hayat veren Özge Özacar'ın diziden ayrılacağı haberini Birsen Altuntaş vermişti.

Görkem'in diziden ayrılık hikayesi de ifşa olmuştu. Görkem, Doğa ile Fatih'in yeniden birleşmesini kaldıramayınca hırsından Ünalların ve Arslanların katıldığı yılbaşı partisini ateşe verecek.

Görkem'in diziden ayrılık hikayesi de ifşa olmuştu. Görkem, Doğa ile Fatih'in yeniden birleşmesini kaldıramayınca hırsından Ünalların ve Arslanların katıldığı yılbaşı partisini ateşe verecek.

Fragmanda izlediğimize göre, partideki yangında 4 kişi ölecek 9 kişi yaralanacak. Ölenlerden biri Görkem, yani Özge Özacar diziden ayrılıyor. Peki, ya diğer 3 kişi kim?

Fragmanda izlediğimize göre, partideki yangında 4 kişi ölecek 9 kişi yaralanacak. Ölenlerden biri Görkem, yani Özge Özacar diziden ayrılıyor. Peki, ya diğer 3 kişi kim?

Konu ile ilgili TikTok'ta izleyenlerin tahminlerinden biri Sevilay. Kıvılcım'ın evinde yardımcı olarak çalışan Sevilay'a hayat veren Özlem Çakar'ın diziden ayrılabileceği tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili TikTok'ta izleyenlerin tahminlerinden biri Sevilay. Kıvılcım'ın evinde yardımcı olarak çalışan Sevilay'a hayat veren Özlem Çakar'ın diziden ayrılabileceği tahmin ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diğer iki kişi ise fragmanda birden ortaya çıkıp Ömer'le Kıvılcım'ın aşklarının yeniden alevlenmesini sağlayan tanımadığımız bir çift.

Diğer iki kişi ise fragmanda birden ortaya çıkıp Ömer'le Kıvılcım'ın aşklarının yeniden alevlenmesini sağlayan tanımadığımız bir çift.

Fakat iddialar bununla kalmıyor. Ne yazık ki geçtiğimiz sezon sonu, hakkında "Diziden ayrılıyor" söylentileri çıkan Sönmez teyzemiz aklımıza şüphe düşürmüyor, değil.

Fakat iddialar bununla kalmıyor. Ne yazık ki geçtiğimiz sezon sonu, hakkında "Diziden ayrılıyor" söylentileri çıkan Sönmez teyzemiz aklımıza şüphe düşürmüyor, değil.

X'de kullanıcılardan bazıları "Çıkan yangında Sönmez teyze mi ölecek?" diye soruyor.

X'de kullanıcılardan bazıları "Çıkan yangında Sönmez teyze mi ölecek?" diye soruyor.
twitter.com

Tepkilere bakacak olursak Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan da diziden ayrılabilir.

Tepkilere bakacak olursak Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan da diziden ayrılabilir.
twitter.com

Fragmanda Sönmez teyzenin yaralı sahnesi de var.😞

Fragmanda Sönmez teyzenin yaralı sahnesi de var.😞
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Sizce Sönmez teyze diziden gider mi?

Sizce Sönmez teyze diziden gider mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın