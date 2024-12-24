Veda Eden Edene: 5 Sezondur Gönül Dağı'nda Rol Alan Efsane İsim Diziden Ayrılıyor!
Veda Eden Edene: 5 Sezondur Gönül Dağı'nda Rol Alan Efsane İsim Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı tam 5 sezondur izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu süreçte diziye pek çok oyuncu dahil oldu ve aynı zamanda bir o kadar isim de diziye veda etti. Son zamanlarda artan vedaların ardından bugün 5 sezondur dizide rol alan bir oyuncunun daha ayrılacağını öğrendik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sevilen isimlerinden biri daha diziye veda etti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 5 sezondur izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Dizide peş peşe ayrılıklar yaşanmış, son olarak da Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin diziye veda etmişti.
Ancak bununla da sınırlı kalmadı, tam 5 sezondur dizide rol alan efsane bir ismin daha diziden ayrıldığı öğrenildi..
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk diziye 160. bölümde veda edecek.
Erdal Cindoruk'un diziden ayrılma sebebi tam olarak bilinmezken, ünlü oyuncunun yapım şirketiyle sözleşmesini karşılıklı feshettiği öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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