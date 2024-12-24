Veda Eden Edene: 5 Sezondur Gönül Dağı'nda Rol Alan Efsane İsim Diziden Ayrılıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı tam 5 sezondur izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu süreçte diziye pek çok oyuncu dahil oldu ve aynı zamanda bir o kadar isim de diziye veda etti. Son zamanlarda artan vedaların ardından bugün 5 sezondur dizide rol alan bir oyuncunun daha ayrılacağını öğrendik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sevilen isimlerinden biri daha diziye veda etti.

Kaynak: Birsen Altuntaş