Ayşe, Survivor Tanıtımında Giydiği Kürke Laf Sokan Sema Aydemir'e Yanıt Verdi!
Ayşe, Survivor Tanıtımında Giydiği Kürke Laf Sokan Sema Aydemir'e Yanıt Verdi!
Survivor 2025 için sayılı günler kaldı. Survivor'ın heyecanla beklenen kadrosuna Ayşe Yüksel de katıldı. Daha yarışma başlamadan Survivor Ayşe'nin tanıtımda giydiği kürk gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Ayşe'ye eski Survivor yarışmacısı Sema'dan da gönderme geldi. Sema paylaşımı ile kürk giyip Ayşe'yle alay edince Ayşe'den yanıt gecikmedi. İşte Ayşe'nin paylaşımı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın 2025 yılı heyecanla beklenen kadrosunda Ayşe Yüksel de yer aldı. Ancak tanıtımda giydiği kürk dillere düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüksel'in kıyafet seçiminin gündem olması üzerine eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir de bir video paylaşarak Yüksel'e gönderme yaptı.
Aydemir, beyaz bir kürk giyerek "Ben bunu Dominik'e götüreyim. Kürksüz yapamam ben" şeklinde bir yorumda bulundu.
👇🏻
Survivor 2025 yarışmacısı Ayşe Yüksel ise, Sema Aydemir'in bu göndermesine sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüksel, "İnsanların üzerine çirkince kükreyip saldırmak yerine adada kürkümle olmayı tercih ederim evet" ifadeleriyle Aydemir'e karşılık verdi.
İşte o paylaşımı👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın