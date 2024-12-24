Ayşe, Survivor Tanıtımında Giydiği Kürke Laf Sokan Sema Aydemir'e Yanıt Verdi!

Survivor 2025 için sayılı günler kaldı. Survivor'ın heyecanla beklenen kadrosuna Ayşe Yüksel de katıldı. Daha yarışma başlamadan Survivor Ayşe'nin tanıtımda giydiği kürk gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Ayşe'ye eski Survivor yarışmacısı Sema'dan da gönderme geldi. Sema paylaşımı ile kürk giyip Ayşe'yle alay edince Ayşe'den yanıt gecikmedi. İşte Ayşe'nin paylaşımı...