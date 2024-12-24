Her Birine Aşık Olduk! 2024 Yılında Ekranlara Damga Vurmuş Birbirinden Güzel 27 Dizi Çifti
Her Birine Aşık Olduk! 2024 Yılında Ekranlara Damga Vurmuş Birbirinden Güzel 27 Dizi Çifti
2024 yılı hepimiz için adeta dizi cenneti gibi geçti. Pek çok dizinin yanına başladığı sezonda, aramızdan ayrılan onlarca dizi oldu. Elbette geriye birbirinden güzel dizi çiftleri bıraktılar! Hangisi daha iyi diye karar veremesek de neredeyse hepsi için 'Keşke gerçek olsalar' diye düşünmeden edemedik. Kimi toksik kimi gerçekten hayran bırakan cinsten bu çiftlere gelin birlikte bakalım! Hangi oyuncular ekranları şenlendirmiş bir görelim!
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1. Cemre Baysel-Alperen Duymaz
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2. Simay Barlas-Halit Özgür Sarı
3. Sıla Türkoğlu-Doğukan Güngör
4. Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir
5. Eylül Tumbar-Atakan Hoşgören
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6. Mina Demirtaş-Mert Yazıcıoğlu
7. Demet Evgar-Buğra Gülsoy
8. Özge Özpirinçci-Metin Akdülger
9. Hazar Ergüçlü-Yılmaz Erdoğan
10. Ahsen Eroğlu-Aras Bulut İynemli
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11. Rojbin Erden-Bertan Asllani
12. Miray Daner-Deniz Can Aktaş
13. Su Burcu Yazgı Coşkun-Onur Seyit Yaran
14. Hande Erçel-Burak Deniz
15. Su Burcu Yazgı Coşkun-Burak Deniz
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16. Serenay Sarıkaya-Kıvanç Tatlıtuğ
17. Gökçe Bahadır-Selahattin Paşalı
18. Evrim Alasya-Barış Kılıç
19. Pınar Deniz-Kaan Urgancıoğlu
20. Hilal Altınbilek-Onur Tuna
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21. Sümeyye Aydoğan-Çağatay Ulusoy
22. İrem Helvacıoğlu-Şükrü Özyıldız
23. Aybüke Pusat-Tolga Sarıtaş
24. Deniz Baysal-Çağlar Ertuğrul
25. Sinem Ünsal-Ozan Akbaba
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26. Hafsanur Sancaktutan-Burak Tozkoparan
27. Leyla Tanlar-Aras Aydın
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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