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Her Birine Aşık Olduk! 2024 Yılında Ekranlara Damga Vurmuş Birbirinden Güzel 27 Dizi Çifti

Her Birine Aşık Olduk! 2024 Yılında Ekranlara Damga Vurmuş Birbirinden Güzel 27 Dizi Çifti

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.12.2024 - 15:01

2024 yılı hepimiz için adeta dizi cenneti gibi geçti. Pek çok dizinin yanına başladığı sezonda, aramızdan ayrılan onlarca dizi oldu. Elbette geriye birbirinden güzel dizi çiftleri bıraktılar! Hangisi daha iyi diye karar veremesek de neredeyse hepsi için 'Keşke gerçek olsalar' diye düşünmeden edemedik. Kimi toksik kimi gerçekten hayran bırakan cinsten bu çiftlere gelin birlikte bakalım! Hangi oyuncular ekranları şenlendirmiş bir görelim!

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1. Cemre Baysel-Alperen Duymaz

1. Cemre Baysel-Alperen Duymaz

2. Simay Barlas-Halit Özgür Sarı

2. Simay Barlas-Halit Özgür Sarı

3. Sıla Türkoğlu-Doğukan Güngör

3. Sıla Türkoğlu-Doğukan Güngör

4. Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir

4. Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir

5. Eylül Tumbar-Atakan Hoşgören

5. Eylül Tumbar-Atakan Hoşgören
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6. Mina Demirtaş-Mert Yazıcıoğlu

6. Mina Demirtaş-Mert Yazıcıoğlu

7. Demet Evgar-Buğra Gülsoy

7. Demet Evgar-Buğra Gülsoy

8. Özge Özpirinçci-Metin Akdülger

8. Özge Özpirinçci-Metin Akdülger

9. Hazar Ergüçlü-Yılmaz Erdoğan

9. Hazar Ergüçlü-Yılmaz Erdoğan

10. Ahsen Eroğlu-Aras Bulut İynemli

10. Ahsen Eroğlu-Aras Bulut İynemli
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11. Rojbin Erden-Bertan Asllani

11. Rojbin Erden-Bertan Asllani

12. Miray Daner-Deniz Can Aktaş

12. Miray Daner-Deniz Can Aktaş

13. Su Burcu Yazgı Coşkun-Onur Seyit Yaran

13. Su Burcu Yazgı Coşkun-Onur Seyit Yaran

14. Hande Erçel-Burak Deniz

14. Hande Erçel-Burak Deniz

15. Su Burcu Yazgı Coşkun-Burak Deniz

15. Su Burcu Yazgı Coşkun-Burak Deniz
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16. Serenay Sarıkaya-Kıvanç Tatlıtuğ

16. Serenay Sarıkaya-Kıvanç Tatlıtuğ

17. Gökçe Bahadır-Selahattin Paşalı

17. Gökçe Bahadır-Selahattin Paşalı

18. Evrim Alasya-Barış Kılıç

18. Evrim Alasya-Barış Kılıç

19. Pınar Deniz-Kaan Urgancıoğlu

19. Pınar Deniz-Kaan Urgancıoğlu

20. Hilal Altınbilek-Onur Tuna

20. Hilal Altınbilek-Onur Tuna
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21. Sümeyye Aydoğan-Çağatay Ulusoy

21. Sümeyye Aydoğan-Çağatay Ulusoy

22. İrem Helvacıoğlu-Şükrü Özyıldız

22. İrem Helvacıoğlu-Şükrü Özyıldız

23. Aybüke Pusat-Tolga Sarıtaş

23. Aybüke Pusat-Tolga Sarıtaş

24. Deniz Baysal-Çağlar Ertuğrul

24. Deniz Baysal-Çağlar Ertuğrul

25. Sinem Ünsal-Ozan Akbaba

25. Sinem Ünsal-Ozan Akbaba
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26. Hafsanur Sancaktutan-Burak Tozkoparan

26. Hafsanur Sancaktutan-Burak Tozkoparan

27. Leyla Tanlar-Aras Aydın

27. Leyla Tanlar-Aras Aydın

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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