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Kimini Çok Sevmiştik, Kimini Beğenmemiştik: 2024'te Ekranlara Veda Eden 41 Dizi

Kimini Çok Sevmiştik, Kimini Beğenmemiştik: 2024'te Ekranlara Veda Eden 41 Dizi

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2024 - 15:01

2024 yılı televizyon ekranları için oldukça renkli geçti. Pek çok dizi yayın hayatına başlarken, onlarca dizinin vedasıyla izleyici üzüntüye boğuldu. Bu dizilerden kimi uzun ömürlüyken kimi ise 10 bölümü bile göremedi. Ne olursa olsun hepsi ayrı bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı! Bakalım 2024'te hangi diziler ekrana veda etmiş?

Detaylar içeriğimizde...

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1. Kendi Düşen Ağlamaz

1. Kendi Düşen Ağlamaz

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi 27. bölümüyle final yaptı.

2. Bambaşka Biri

2. Bambaşka Biri

Hande Erçel ve Burak Deniz'i buluşturan dizi FOX (NOW) ekranlarında 16 bölüm yayınlandı.

3. Yıldızlar Bana Uzak

3. Yıldızlar Bana Uzak

ATV'de ekrana gelen dizi yalnızca 4 bölüm yayınlandı.

4. Dilek Taşı

4. Dilek Taşı

Kanal D ekranlarında iddialı bir giriş yapan dizi 20. bölümüyle final yaptı.

5. Aşka Düşman

5. Aşka Düşman

TV8 dizisi 4. bölümde final yaptı.

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6. Ne Gemiler Yaktım

6. Ne Gemiler Yaktım

Show TV'de kemik bir kitle yakalayan dizi 8. bölümde ekranlara veda etti.

7. Aile

7. Aile

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile, 30 bölüm yayınlandı.

8. Arak / Kara

8. Arak / Kara

1. bölümden sonra isim değiştiren dizi, 5. bölümüyle final yaptı.

9. Kader Oyunları

9. Kader Oyunları

a2'de yayınlanan dizi 80. bölümüyle aramızdan ayrıldı.

10. Kopuk

10. Kopuk

İddialı olmasına rağmen NOW ekranlarında yalnızca 5 bölüm yayınlandı.

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11. Safir

11. Safir

Başrol krizi yaşanan ATV dizisi 26. bölümüyle ekrana veda etti.

12. Senden Önce

12. Senden Önce

İlginç bir konuya sahip olan Senden Önce, Kanal D'de 3 bölüm yayınlandı.

13. Aşk ve Umut

13. Aşk ve Umut

Kanal D'de yayınlanan dizi 285. bölümüyle final yaptı.

14. Yan Oda

14. Yan Oda

Star TV'de yayınlanan dizi 4. bölümüyle final yaptı.

15. Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

15. Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

TRT 1'de yayınlanan dizi 20. bölümüyle final yaptı.

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16. Yaban Çiçekleri

16. Yaban Çiçekleri

ATV dizisi 3. bölümde final yaptı.

17. Korkma Ben Yanındayım

17. Korkma Ben Yanındayım

İddialı sahneleriyle eleştirilen dizi, 7. bölümde final yaptı.

18. Kül Masalı

18. Kül Masalı

TRT 1 dizisi 10. bölümüyle ekranlara veda etti.

19. Sakla Beni

19. Sakla Beni

Star TV'nin iddialı dizisi 26. bölümüyle final kararı aldı.

20. Üç Kız Kardeş

20. Üç Kız Kardeş

Kanal D'nin sevilen dizisi 84. bölümüyle final yaptı.

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21. Ömer

21. Ömer

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın sevilen dizisi Ömer, Star TV ekranlarına 54. bölümüyle veda etti.

22. Bir Sevdadır

22. Bir Sevdadır

Beklenen reytinglere bir türlü ulaşamayan TRT 1 dizisi, 13. bölümüyle final yaptı.

23. Ateş Kuşları

23. Ateş Kuşları

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları, 54. bölümüyle final yaptı.

24. Yargı

24. Yargı

Uluslararası Emmy Ödüllü dizi, 95. bölümüyle Kanal D ekranlarına veda etti.

25. Ben Bu Cihana Sığmazam

25. Ben Bu Cihana Sığmazam

ATV'nin sevilen dizisi 68. bölümüyle ekrana veda etti.

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26. Şahane Hayatım

26. Şahane Hayatım

Farklı konusuyla beğeni toplayan Şahane Hayatım, 30. bölümüyle NOW TV ekranlarına veda etti.

27. Aldatmak

27. Aldatmak

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, 71. bölümüyle ekranlara veda etti.

28. Gaddar

28. Gaddar

Çağatay Ulusoy'un dizisi Gaddar, 20.bölümüyle NOW ekranlarına veda etti.

29. Kardeşlerim

29. Kardeşlerim

ATV ekranlarının sevilen dizisi 132. bölümüyle ekranlara veda etti.

30. Kötü Kan

30. Kötü Kan

Yeni sezonda Show TV'de yayınlanmaya başlayan dizi 6. bölümde final yaptı.

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31. Kör Nokta

31. Kör Nokta

ATV'nin yeni sezon dizisi Kör Nokta, 4. bölümüyle final yaptı.

32. Taş Kağıt Makas

32. Taş Kağıt Makas

Kanal D'nin beğenilen dizisi reytinglere daha fazla dayanamadı ve 19. bölümüyle final yaptı.

33. Güzel Aşklar Diyarı

33. Güzel Aşklar Diyarı

Sezona Kanal D ekranlarında başlayan dizi 6. bölümüyle final yaptı.

34. Karadut

34. Karadut

Hikayesi dikkat çekse de reytinglere kurban giden Karadut, 6. bölümüyle final yaptı.

35. Ayazın Sonu Güneş

35. Ayazın Sonu Güneş

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, 75. bölümüyle final yaptı.

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36. Kirli Sepeti

36. Kirli Sepeti

Finaliyle izleyicisini derin üzüntüye boğan Kirli Sepeti, NOW TV ekranlarına 40. bölümüyle veda etti.

37. Gizli Bahçe

37. Gizli Bahçe

NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Gizli Bahçe, 6. bölümüyle final yaptı.

38. Kalpazan

38. Kalpazan

Show TV'de yayınlanan dizi 8. bölümde final yapınca izleyici sosyal medyada büyük bir tepki göstermişti.

39. Aşk, Evlilik, Boşanma

39. Aşk, Evlilik, Boşanma

NOW TV'de yayınlanmaya başlayan dizi 4. bölümde final yaptı.

40. Kara Ağaç Destanı

40. Kara Ağaç Destanı

TRT 1 dizisi 30. bölümüyle ekranlara veda etti.

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41. Yalan

41. Yalan

Tek yaz dizisi olarak Kanal D ekranlarında başlayan Yalan, 30. bölümüyle ekrana veda etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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