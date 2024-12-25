Kimini Çok Sevmiştik, Kimini Beğenmemiştik: 2024'te Ekranlara Veda Eden 41 Dizi

2024 yılı televizyon ekranları için oldukça renkli geçti. Pek çok dizi yayın hayatına başlarken, onlarca dizinin vedasıyla izleyici üzüntüye boğuldu. Bu dizilerden kimi uzun ömürlüyken kimi ise 10 bölümü bile göremedi. Ne olursa olsun hepsi ayrı bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı! Bakalım 2024'te hangi diziler ekrana veda etmiş?

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