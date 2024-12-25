Kimini Çok Sevmiştik, Kimini Beğenmemiştik: 2024'te Ekranlara Veda Eden 41 Dizi
Kimini Çok Sevmiştik, Kimini Beğenmemiştik: 2024'te Ekranlara Veda Eden 41 Dizi
2024 yılı televizyon ekranları için oldukça renkli geçti. Pek çok dizi yayın hayatına başlarken, onlarca dizinin vedasıyla izleyici üzüntüye boğuldu. Bu dizilerden kimi uzun ömürlüyken kimi ise 10 bölümü bile göremedi. Ne olursa olsun hepsi ayrı bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı! Bakalım 2024'te hangi diziler ekrana veda etmiş?
Detaylar içeriğimizde...
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1. Kendi Düşen Ağlamaz
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2. Bambaşka Biri
3. Yıldızlar Bana Uzak
4. Dilek Taşı
5. Aşka Düşman
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6. Ne Gemiler Yaktım
7. Aile
8. Arak / Kara
9. Kader Oyunları
10. Kopuk
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11. Safir
12. Senden Önce
13. Aşk ve Umut
14. Yan Oda
15. Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
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16. Yaban Çiçekleri
17. Korkma Ben Yanındayım
18. Kül Masalı
19. Sakla Beni
20. Üç Kız Kardeş
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21. Ömer
22. Bir Sevdadır
23. Ateş Kuşları
24. Yargı
25. Ben Bu Cihana Sığmazam
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26. Şahane Hayatım
27. Aldatmak
28. Gaddar
29. Kardeşlerim
30. Kötü Kan
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31. Kör Nokta
32. Taş Kağıt Makas
33. Güzel Aşklar Diyarı
34. Karadut
35. Ayazın Sonu Güneş
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36. Kirli Sepeti
37. Gizli Bahçe
38. Kalpazan
39. Aşk, Evlilik, Boşanma
40. Kara Ağaç Destanı
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41. Yalan
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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