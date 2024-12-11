Ne Ararsak Var Bu Sezonda: 2024'te MasterChef'te Şoke Eden Olaylar
Ne Ararsak Var Bu Sezonda: 2024'te MasterChef'te Şoke Eden Olaylar
MasterChef 2024 hepimiz için oldukça heyecanlı geçti. Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı programda, hırs, mutluluk, gözyaşı, gurur ne ararsak vardı. Kavga mı dersiniz, yananlar mı, kaos dolu iddialar mı... Neredeyse her şeyin yer aldığı koca bir sezonu geride bırakmak üzereyiz. Yılın sonuna da gelmişken, aylardır süren mücadelede neler yaşandığına bir göz atalım istedik.
Bakalım 2024'te MasterChef'te bizi neler şoke etmiş?
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1. MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda yarışmacılara sosyal medyanın yasaklanmaması üzerine yarışmacılar, hayranlarıyla çok içli dışlı olup sık sık paylaşımda bulunuyordu. Tabii izleyicilerin etkisinde kalarak hareket etmeleri de kaçınılmazdı. Olumsuz durumlara karşı MasterChef ekibi, yarışmacılara telefon yasağı getirdi.
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2. Yaklaşık 2 senedir kimseye kaşık atmayan Mehmet Şef, bir yarışmacıya kaşık atmaya karar verdi. Böylece MasterChef 2024'ün ilk kaşığı Ezgi'ye atılmış oldu.
3. MasterChef Türkiye'de bugüne kadarki en büyük olaylardan biri yaşanıyor olabilir. Hakan'ın son eleme oyununda dokunulmazlık alıp potaya Nigar'ı atması herkes tarafından tepki alırken Hakan, gelen linçlerin ardından Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
4. MasterChef Türkiye'de Nigar'ın eşinin dokunulmazlık alıp Nigar'ı potaya sokan Hakan'a tehdit mesajı attığı iddia edilmişti. Nigar'dan atılan tehdit mesajıyla ilgili açıklama gecikmedi!
5. MasterChef Türkiye'de gerçekleşecek eleme gecesine Şirin ve Ezgi'nin yaptıkları damga vurdu. Eleme potasındaki Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi verdiği ve Ezgi'nin de Şirin'e tarif vererek yönlendirdiği ortaya çıktıktan sonra yarışmacılar bir hayli öfkelendi. Bunun üzerine şefler, eleme yarışmasını durdurdu.
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6. MasterChef'in 7. sezonuna damga vuran isimlerden Deniz Yılmaz, ilk haftalardan elenmesine rağmen dahil olduğu kaotik olaylarla sık sık isminden söz ettirdi. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan MasterChef Deniz, başını örterek Ayşe'nın taklidini yaptı.
7. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef ile Semih arasında yaşanan gerilim herkesi şok etti. Semih, Mehmet Şef'in sert sözlerinin ardından stüdyoyu terk etti.
8. MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef tarafından acımasızca azarlanan Semih stüdyoyu terk etmişti. "Diskalifiye edilir mi?" sorularının yükseldiği yarışmada yaşanan olay sonrası Semih yeniden stüdyoya dönerek şeflerden özür diledi.
9. MasterChef Türkiye'de Onur ve Kaan arasında ipler gerildi. Onur'un sözüne "Boş yapma" diye karşılık veren Kaan gerilimi artırınca ikili arasında tartışma çıktı.
10. Dokunulmazlık oyununda Beş Kardeş Yahnisi adlı yemeği yapacak olan yarışmacılar şeflerin konuşmalarını duymazdan gelerek malzemelerini tezgaha çıkarmaya başladı. Beş Kardeş Yahnisi yemeğini yapan Feridun Ügümlü'nün vefat ettiğini duyuran Mehmet Şef'i dinlemeyen yarışmacılar şefi çıldırtırken yaptıkları bu saygısızlığa elbette jüriden tepki gecikmedi.Mehmet Şef yarışmacıları azarlarken Somer Şef stüdyoyu terk etti.
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11. MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Onur'un kızgın yağ taşırken kayıp düşmesiyle diğer yarışmacılar panik oldu. Onur'un yüzü ve ellerinin yandığının söylenmesi izleyicileri korkuttu.
12. MasterChef Türkiye'de finalist olmak için mücadele veren 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza, daha önce yüzünün yanması sebebiyle herkesi korkutmuştu. Bir süre yanık tedavisi gören yarışmacı, MasterChef'e ara vermişti. Sevilen yarışmacı izleyenleri ve yarışmacıları bir kez daha korkuttu. Fragmanda bir anda yere yığıldığı görülen Beyza'ya ne olduğu henüz bilinmiyor.
13. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Onur, yayın esnasında el hareketi çekti. O anlar kameralara yakalanırken yanlışlıkla televizyonda yayınlandı. Onur'un el hareketi çektiği anlar sosyal medyayı birbirine kattı.
14. Kurgu sırasında Alper ve Semih'in hazırladığı tabaklar karıştırıldı. Dikkatli izleyici bu anı kaçırmadı.
15. MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Emre, yemek yaparken dümdüz zeminde bir anda yere kapaklandı. Emre'nin bu ani düşüşü diğer yarışmacıları çok korkuttu. Emre'nin geçirdiği kaza sonrası stüdyo şoke olurken o anlar izleyiciyi de etkiledi. Sosyal medyada Emre'nin dümdüz zeminde nasıl düştüğü tartışma yarattı. İşte o anlar...
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16. Kaptan olmak için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini feci halde sıkıştırdı ve arkadaşlarından yardım istedi. Yalnızca Erim'in yardıma gitmesi izleyiciden tepki alırken MasterChef'te üst üste yaşanan kazalar dikkat çekti.
17. Beyza'nın yüzü, yaşanan bir kaza sonucu yanarak ciddi bir şekilde zarar gördü. Bu korkunç olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Beyza, yanık tedavisi görmek üzere 12 gün boyunca hastanede kaldı.
18. Yüzünde bir yara izi bulunmaması ve yandığı an tepki vermemesi sebebiyle eleştirilen Beyza, bu akşam yayınlanan bölümde önemli bir itirafta bulundu. Daha önce şiddet gördüğünü ve bu sebeple yüzünde iz olduğunu açıklayan Beyza'nın itirafı şaşkınlık ve derin üzüntü yaratmıştı. Ancak yarışmacı şiddet görmesi kadar şaşırtan bir bilgi daha paylaştı. Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, meğer şiddeti eski eşinden görmüş!
19. MasterChef'te şeflerin yarışmacılara kaşık atmasına alışkınız. Danilo Şef'in Kerem'e çıkardığı çatal ve sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.
20. MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Onur ve Semih birbirine girdi. Tartışan ikili birbirinin üzerine yürürken diğer yarışmacılar zorla ayırdı. Ego tartışmasıyla başlayan kavgada yarışmacılara herhangi bir yaptırım uygulanmazken bu tartışmanın diğer bölümlere yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor.
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21. MasterChef'te kıyasıya mücadele devam ederken beklenmedik bir kaza yaşandı. Yemeğini yetiştirmeye çalışan Kaan, az kalsın parmaklarından olacaktı.
22. Hem iyi anlaşan hem de sık sık tartışmaya giren yarışmacılar bu defa Onur ve Semih oldu. İkili arasındaki "Boş yapma" ve "Haddini bil" sözlerinin havada uçuştuğu 'egolu' tartışmayı diğer arkadaşları ayırdı. Görüntülerde ikilinin birbirinin üstüne doğru yürüdüğü ancak temas etmediği görüldü.
23. Sezonun başından beri iddiasını koruyan Onur, Danilo Şef'ten kaşık alarak sezonun ikinci kaşığını alan isim olmayı başardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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