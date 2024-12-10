Olaysız Tek Bir Gün Geçmemiş: 2024'te İzlerken Gerim Gerim Geren Survivor Kaosları
Olaysız Tek Bir Gün Geçmemiş: 2024'te İzlerken Gerim Gerim Geren Survivor Kaosları
Survivor'da 2024 sezonu bir hayli olaylı geçti. Neredeyse her gün kavga izlediğimiz yarışmada diskalifiyeler de gerçekleşmişti. Küfredenler, sakatlananlar, kıskançlık krizleri, birbirinden ilginç iddialar koca bir sezonun neredeyse her bölümünde yer aldı. Biz de geride bıraktığımız yılda neler yaşandığını sizler için derledik.
Gelin bakalım 2024'te Survivor'da hangi kaosları izlemişiz?
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1. Survivor All Star'da Aleyna'yı konseyde itmesinin ardından Acun Ilıcalı'dan ihtar alan Nagihan'ın diskalifiye edildiği iddia edildi.
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2. Nagihan, Mustafa Kemal ve Yunus Emre'nin dahil olduğu bir tartışmanın ardından çılgına dönen Acun Ilıcalı, "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek sandalyesini fırlattı.
3. Sema'yla en başından beri anlaşamayan Pınar, "Lohusa gibisin, çete" diyerek herkesin tepkisini çekti.
4. Bu olayın ardından ikili kavga etti ve Sema diskalifiye edildi.
5. Sahra, Seda Aktuğlu'nun eşiyle yuvasını yıkmaya çalıştığını iddia etti ve bunun üzerine Seda Instagram hesabından bazı mesajları ifşaladı.
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6. Yunus Emre ve Ogeday arasında gerilimi yüksek bir tartışma yaşandı ve tartışma sonrası Yunus Emre'nin diskalifiye edildiği iddia edildi.
7. Damla Can tüm riskleri göze alarak yapıma rest çekti.
8. Sezon boyu Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakınlık farklı şeylere yoruldu. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Aleyna'ya olan öfkesini her fırsatta dile getirdi ve Yunus Emre'ye "Ondan uzak dur!" dedi.
9. Yunus Emre özellikle kadın yarışmacılara kurduğu cümlelere tansiyonu epey yükseltti ve Acun Ilıcalı'dan bir kez daha öfkeli bir tepki aldı.
10. Yunus Emre sezon boyu 30'un üstünde ceza yiyerek Survivor rekoru kırdı.
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11. Hakan'ın cebinden çıkardığı bir yiyeceği ısırıp tekrardan cebine koyduğu montajda fark edilmedi ve yayınlandı.
12. Jet skinin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Nagihan "Ölümden döndüm" dedi.
13. Yaman, Yasin'e "Bu soruya yanlış cevap vermen için ıq'suz olman lazım" deyince yakın arkadaş olan ikili birbirine girdi.
14. Aleyna'nın telefonla konuşma ödül oyununda yalnızca bir hakkı bulunmasına rağmen hem arkadaşı hem de annesiyle konuştuğu iddia edildi.
15. Nagihan, parkurda yarışan arkadaşlarına yüksek sesle destek olduğu için uyarı alınca fena isyan etti.
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16. "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şeyde değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum." diyen Aleyna sinir krizi geçirdi.
17. Yunus Emre, canlı yayın sırasında yapılan bir yorum aracılığıyla baba olacağını öğrendi.
18. Ancak ne yazık ki kısa bir süre sonra bebeğini kaybettiğini bu kez eşinden öğrendi.
19. Poyraz'ın Dominikli bir adamın evinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın hatrı sayesinde ev sahibinin Poyraz'ı polise şikayet etmediği öğrenildi.
20. Yunus Emre'nin Berna'ya cinsel organını gözüyle işaret ederek "Bu topları mı?" dediği ortaya çıktı. Bu olayın ardından Yunus Emre, 4 ödülden men cezası aldı.
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21. Olayın ardından Acun Ilıcalı'nın büyük tepkisiyle karşılaşan Yunus Emre, konseyi terk etti.
22. Yarışma sırasında rahatsızlanan Merve Aydın'ın hamile olduğu iddia edildi. Ancak Acun Ilıcalı iddiaları yalanladı.
23. Sık sık tartışmaya giren Nagihan, Merve Aydın'la da ipleri gerdi ve ikili arasında büyük bir tartışma çıktı.
24. Nefise'nin gizlice sigara içtiği iddia edildi.
25. Nefise'nin Merve Aydın'a oyun sattığı iddia edildi. Ancak Nefise, yarışma sonrasında bu iddiaları yalanladı.
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26. Yarışmacıların yarışma sürerken çekildiği bu fotoğraf sebebiyle otelde kaldıkları iddia edildi.
27. Yarışma bittikten sonra Yunus Emre ve Nagihan mahkemelik oldu. Kendisine ettiği hakaretleri gerekçe gösteren Nagihan, Yunus Emre'ye dava açtı.
28. Eski yarışmacı ve Survivor Ekstra sunucusu Hanzade, yayın sırasında Yasin'e "gevşek ve şuursuz" dedi.
29. Yarışma sırasındaki tartışmaları son bulmayan Pınar, elendikten sonra Sema'ya "varoş, Dilber" göndermesinde bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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