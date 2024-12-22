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Finale Ramak Kaldı: MasterChef'te İlk Ceketi Kim Kazandı?

Finale Ramak Kaldı: MasterChef'te İlk Ceketi Kim Kazandı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.12.2024 - 00:16

MasterChef'te koca bir sezon geride kalmak üzere. İlk 6'ya kalan isimlerin belli olmasının ardından 'Şef ceketlerini kimler giyecek?' sorusu bu hafta yanıt bulacak. Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda arasındaki kıyasıya mücadele bugün itibarıyla resmen başladı. Tüm yeteneklerini konuşturan yarışmacılar ilk ceketi almak için büyük mücadele verdiler. MasterChef'te ilk ceketi kim kazandı? Gelin birlikte bakalım!

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MasterChef Türkiye'de final heyecanı sonunda resmen başladı!

MasterChef Türkiye'de final heyecanı sonunda resmen başladı!

Heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef'in ilk 6'sı belli olmuştu.

Heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef'in ilk 6'sı belli olmuştu.

Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ilk 6'ya kalarak ceket için yarışmaya hak kazanmıştı. Bu sezon 5 tane verilecek ceketlerden ilk ceketin sahibi belli oldu!

Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ilk 6'ya kalarak ceket için yarışmaya hak kazanmıştı. Bu sezon 5 tane verilecek ceketlerden ilk ceketin sahibi belli oldu!

50 puanı geçen ilk isim olan Kerem, ilk ceketi almaya hak kazandı!

50 puanı geçen ilk isim olan Kerem, ilk ceketi almaya hak kazandı!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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