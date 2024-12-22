Habertürk Spikeri Ela Rümeysa Cebeci Tacize Uğradığı Anları Paylaştı: "Devlet Beni Nasıl Koruyacak?"
Habertürk Spikeri Ela Rümeysa Cebeci Tacize Uğradığı Anları Paylaştı: "Devlet Beni Nasıl Koruyacak?"
Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, sesi, güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Daha önce radyo programcılığı yapan ünlü spiker, Habertürk ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak bu kez kendisini gündeme getiren konu mesleğiyle ilgili değil. Kendisini taciz eden adamın kanalın önünde beklemesini ifşalayan Cebeci, 'Devlet beni nasıl koruyacak?' diye sordu.
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10 parmağında 10 marifet olan Ela Rümeysa Cebeci; radyo programcılığı, oyunculuk ve akademisyenliğin yanı sıra spikerliğiyle adından söz ettiren bir isim.
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Başarılı kariyerinin yanı sıra ses tonu ve güzelliğiyle de dikkat çeken Cebeci, bu kez herkesi tedirgin eden bir durumla gündeme geldi.
Taciz edildiğini açıklayan ünlü spiker, kendisiyle evleneceğini iddia eden bir tacizcinin kanalın önünde beklediği anları Instagram hesabından paylaştı.
Yasal boşluk yüzünden tek tek dilekçe vermek zorunda olduğunu belirten Cebeci, "Devlet beni nasıl koruyacak? Şu anda binadan çıkamıyorum." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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