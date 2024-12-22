Habertürk Spikeri Ela Rümeysa Cebeci Tacize Uğradığı Anları Paylaştı: "Devlet Beni Nasıl Koruyacak?"

Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, sesi, güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Daha önce radyo programcılığı yapan ünlü spiker, Habertürk ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak bu kez kendisini gündeme getiren konu mesleğiyle ilgili değil. Kendisini taciz eden adamın kanalın önünde beklemesini ifşalayan Cebeci, 'Devlet beni nasıl koruyacak?' diye sordu.