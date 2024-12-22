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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.12.2024 - 17:01

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın varlık içinde yaşadığı yokluk hepimizi sinir etse de bu tweet güldürdü😂

2. Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su, Kızıl Goncalar'a transfer oldu!

3. Onur ağlama krizi geçirirken Somer Şef yemeye devam etmişti...

4. Haklı bir tweet daha😂

5. Benim arkadaş grubu😂

5. Benim arkadaş grubu😂
twitter.com
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6. "Kanka biz barıştık"

6. "Kanka biz barıştık"
twitter.com

7. Müge Anlı'daki Nazmiye'yi hatırlayanlar...

7. Müge Anlı'daki Nazmiye'yi hatırlayanlar...
twitter.com

8. Mehmet Şef gibi izledik o sahneyi😂

9. Görkem'e tokat atan Pembe Hanım hakkında atılan en komik tweet olabilir😂

10. Sizce benziyor mu?

10. Sizce benziyor mu?
twitter.com
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11. 😂

12. Soğuktan lahanaya dönenler😂

12. Soğuktan lahanaya dönenler😂
twitter.com

13. 😂

13. 😂
twitter.com

14. Hep sosyal medya kullanıcıları güldürecek değil ya😅

14. Hep sosyal medya kullanıcıları güldürecek değil ya😅
twitter.com

15. 😂

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16. 😂

16. 😂
twitter.com

17. 😂

17. 😂
twitter.com

18. 😂

18. 😂
twitter.com

19. 😂

20. 😂

20. 😂
twitter.com
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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