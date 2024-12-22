Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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5. Benim arkadaş grubu😂
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6. "Kanka biz barıştık"
7. Müge Anlı'daki Nazmiye'yi hatırlayanlar...
10. Sizce benziyor mu?
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12. Soğuktan lahanaya dönenler😂
13. 😂
14. Hep sosyal medya kullanıcıları güldürecek değil ya😅
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16. 😂
17. 😂
18. 😂
20. 😂
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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