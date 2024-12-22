Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Serdar Adalı Yönetim Kurulu Listesine Esra Erol'u Almış!

tv100’de Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programına konuk olan başkan adayı Serdar Adalı, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden biri olan sunucu Esra Erol ile yöneticilik konusunda görüştüğünü ifade etti. Adalı, Erol'un yoğunluğuna dikkat çekerek yöneticilik iznini alamadığını dile getirdi.