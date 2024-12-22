Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Serdar Adalı Yönetim Kurulu Listesine Esra Erol'u Almış!
Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Serdar Adalı Yönetim Kurulu Listesine Esra Erol'u Almış!
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29 Aralık'ta seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına gidecek Beşiktaş'ta başkanlığa aday Serdar Adalı'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.
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Sandıkta mevcut başkan Hüseyin Yücel yarışacak Adalı, yönetim kurulu listesinde Esra Erol'un yer aldığını paylaştı.
Fakat Adalı, Erol'un yoğun programından dolayı bu seçimde listede olamayacağını belirtti:
“Yönetim kurulumuz için medya dünyasından bir isim vardı. Esra Erol. Ancak yoğun bir yayın dönemi var.
Esra Hanım da olan bitenden çok üzgün. 'Elimden ne gelirse yaparım' dedi. Ancak yöneticilik için izin çıkmadı. Belki Mayıs seçimlerinde olabilir."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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