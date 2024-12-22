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Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Serdar Adalı Yönetim Kurulu Listesine Esra Erol'u Almış!

Beşiktaş'ta Başkanlığa Aday Serdar Adalı Yönetim Kurulu Listesine Esra Erol'u Almış!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.12.2024 - 15:53

tv100’de Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programına konuk olan başkan adayı Serdar Adalı, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden biri olan sunucu Esra Erol ile yöneticilik konusunda görüştüğünü ifade etti. Adalı, Erol'un yoğunluğuna dikkat çekerek yöneticilik iznini alamadığını dile getirdi.

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29 Aralık'ta seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına gidecek Beşiktaş'ta başkanlığa aday Serdar Adalı'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

29 Aralık'ta seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına gidecek Beşiktaş'ta başkanlığa aday Serdar Adalı'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sandıkta mevcut başkan Hüseyin Yücel yarışacak Adalı, yönetim kurulu listesinde Esra Erol'un yer aldığını paylaştı.

Sandıkta mevcut başkan Hüseyin Yücel yarışacak Adalı, yönetim kurulu listesinde Esra Erol'un yer aldığını paylaştı.

Fakat Adalı, Erol'un yoğun programından dolayı bu seçimde listede olamayacağını belirtti:

Fakat Adalı, Erol'un yoğun programından dolayı bu seçimde listede olamayacağını belirtti:

“Yönetim kurulumuz için medya dünyasından bir isim vardı. Esra Erol. Ancak yoğun bir yayın dönemi var.

“Yönetim kurulumuz için medya dünyasından bir isim vardı. Esra Erol. Ancak yoğun bir yayın dönemi var.

Esra Hanım da olan bitenden çok üzgün. 'Elimden ne gelirse yaparım' dedi. Ancak yöneticilik için izin çıkmadı. Belki Mayıs seçimlerinde olabilir."

Esra Hanım da olan bitenden çok üzgün. 'Elimden ne gelirse yaparım' dedi. Ancak yöneticilik için izin çıkmadı. Belki Mayıs seçimlerinde olabilir."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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