Hangisi Şanslı? Hande Baladın'ın Trevor Clevenot'la Aşk Yaşadığı İddiası Görenleri Kıskandırdı
Hangisi Şanslı? Hande Baladın'ın Trevor Clevenot'la Aşk Yaşadığı İddiası Görenleri Kıskandırdı
Voleybol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hande Baladın, son dönemde hem sahada hem de sosyal medyada gündemden düşmüyor. Milli voleybolcunun, Eczacıbaşı Dynavit ile olan geleceği hala belirsizken, başantrenörü Ferhat Akbaş ile anlaşmazlık yaşadığına dair haberler çıkmıştı. Bu belirsizlik devam ederken, Baladın'ın özel hayatı da dikkat çekmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralık ayının başında Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 3-0'lık net bir skorla ayrılmasını bilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonuçtan çok, maçı yerinden takip eden Hande Baladın konuşulmuştu.
27 yaşındaki voleybolcu, Ankara ekibinin yıldızı Trevor Clevenot'e sarılırken görülmüştü.
Yaz aylarında ortaya atılan aşk iddiaları da bu görüntüyle birlikte oldukça güçlenmişti.
2025 CEV Kupası 8’li Finaller Turu'nda kırmızı-beyazlıların, yine Galatasaray'ı 3-0'la geçmesinin ardından Franszı voleybolcu, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris 2024'te altın madalayaya uzanan takımın bir parçası olan 30 yaşındaki smaçöre yorum yağdı. 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın