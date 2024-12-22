Hangisi Şanslı? Hande Baladın'ın Trevor Clevenot'la Aşk Yaşadığı İddiası Görenleri Kıskandırdı

Voleybol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hande Baladın, son dönemde hem sahada hem de sosyal medyada gündemden düşmüyor. Milli voleybolcunun, Eczacıbaşı Dynavit ile olan geleceği hala belirsizken, başantrenörü Ferhat Akbaş ile anlaşmazlık yaşadığına dair haberler çıkmıştı. Bu belirsizlik devam ederken, Baladın'ın özel hayatı da dikkat çekmeye başladı.