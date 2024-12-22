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Hangisi Şanslı? Hande Baladın'ın Trevor Clevenot'la Aşk Yaşadığı İddiası Görenleri Kıskandırdı

Hangisi Şanslı? Hande Baladın'ın Trevor Clevenot'la Aşk Yaşadığı İddiası Görenleri Kıskandırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.12.2024 - 13:58

Voleybol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hande Baladın, son dönemde hem sahada hem de sosyal medyada gündemden düşmüyor. Milli voleybolcunun, Eczacıbaşı Dynavit ile olan geleceği hala belirsizken, başantrenörü Ferhat Akbaş ile anlaşmazlık yaşadığına dair haberler çıkmıştı. Bu belirsizlik devam ederken, Baladın'ın özel hayatı da dikkat çekmeye başladı.

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Aralık ayının başında Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 3-0'lık net bir skorla ayrılmasını bilmişti.

Aralık ayının başında Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 3-0'lık net bir skorla ayrılmasını bilmişti.

Sonuçtan çok, maçı yerinden takip eden Hande Baladın konuşulmuştu.

Sonuçtan çok, maçı yerinden takip eden Hande Baladın konuşulmuştu.

27 yaşındaki voleybolcu, Ankara ekibinin yıldızı Trevor Clevenot'e sarılırken görülmüştü.

27 yaşındaki voleybolcu, Ankara ekibinin yıldızı Trevor Clevenot'e sarılırken görülmüştü.

Yaz aylarında ortaya atılan aşk iddiaları da bu görüntüyle birlikte oldukça güçlenmişti.

Yaz aylarında ortaya atılan aşk iddiaları da bu görüntüyle birlikte oldukça güçlenmişti.

2025 CEV Kupası 8’li Finaller Turu'nda kırmızı-beyazlıların, yine Galatasaray'ı 3-0'la geçmesinin ardından Franszı voleybolcu, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

2025 CEV Kupası 8’li Finaller Turu'nda kırmızı-beyazlıların, yine Galatasaray'ı 3-0'la geçmesinin ardından Franszı voleybolcu, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.
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Paris 2024'te altın madalayaya uzanan takımın bir parçası olan 30 yaşındaki smaçöre yorum yağdı. 👇🏻

Paris 2024'te altın madalayaya uzanan takımın bir parçası olan 30 yaşındaki smaçöre yorum yağdı. 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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