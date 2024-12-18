Hakemlikten Men Edilen Elif Karaarslan'dan "İz Düşümü" Paylaşımı
Hakemlikten Men Edilen Elif Karaarslan'dan "İz Düşümü" Paylaşımı
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta düdük çalan hakem Kadir Sağlam, kararlarıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ev sahibi ekibin 4-3'lük skorla galibiyete uzandığı mücadelede bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu golde topun dışarıdan çevrilip çevrilmediği tüm futbol gündemini meşgul ederken 'iz düşümü' konusu tartışmalarda kendine yer edinmişti. Hakem Elif Karaarslan, sosyal medya hesabından yaşananlara dair bir paylaşımda bulundu.
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Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz aylarda Elif Karaarslan'ı gözlemci Orhan Erdemir ile aralarında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi gösteren bir video nedeniyle ömür boyu hakemlikten men etmişti.
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Türkiye ve yurt dışında da büyük ses getiren haber sonrasında Karaarslan'ın Instagram hesabı 500 bin takipçiyi aşmıştı.
Paylaşımları büyük ilgi gören 24 yaşındaki hakem, bu kez gündemi ele aldı.
"Hakem auta çıkan topun izdüşümlerini inceliyor" dedi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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