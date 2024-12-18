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Gümüşhane - Ünyespor Maçındaki Hakemin Mücadeleyi Neden Ertelemediği Size de Mantıklı Gelebilir

Gümüşhane - Ünyespor Maçındaki Hakemin Mücadeleyi Neden Ertelemediği Size de Mantıklı Gelebilir

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.12.2024 - 23:45

Futbol, sadece yetenek ve taktiklerle değil, zaman zaman zorlu şartlarla da sınanan bir oyun. Bazen soğuk bir kış günü buzla kaplı sahada, bazen de çamur deryasına dönüşmüş bir zeminde mücadele etmek, bu sporun doğasında var. Bu durum, sadece oyuncuları değil, hakemleri ve taraftarları da etkileyen anılarla dolu bir serüvenin parçası. Gümüşhanespor ile Ünyespor arasında oynanan maçta yaşanan bir olay ise bu zorluklara dair ilginç bir örnek.

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Bölgesel Amatör Lig'in 13. haftasında Gümüşhanespor, Ünyespor'u konuk etti.

Bölgesel Amatör Lig'in 13. haftasında Gümüşhanespor, Ünyespor'u konuk etti.

Karşılaşma 1-1 biterken sosyal medyada oyundan çok mücadelenin hakemi konuşuldu.

Karşılaşma 1-1 biterken sosyal medyada oyundan çok mücadelenin hakemi konuşuldu.

İddiaya göre, Fevzi Kadir Üreyil, "Buraya kadar gelmişim, bir daha kim gelecek?" diyerek olumsuz hava ve zemine rağmen maçı oynattı.

Futbolseverler hakeme destek verdi. 👇

Futbolseverler hakeme destek verdi. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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