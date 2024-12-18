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İtalya'daki Ofislerde Arama Yapıldı: Osimhen Transferinde Yolsuzluk İddiasıyla Soruşturma Açıldı

İtalya'daki Ofislerde Arama Yapıldı: Osimhen Transferinde Yolsuzluk İddiasıyla Soruşturma Açıldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.12.2024 - 20:41

Sezon başında Galatasaray’a kiralık olarak katılan ve kısa sürede attığı gollerle takımın en değerli oyuncularından biri haline gelen Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Oyuncunun geçmişteki transferiyle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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Victor Osimhen’in 2020’de Lille’den Napoli’ye transferiyle ilgili şok edici bir açıklamada bulunuldu.

Victor Osimhen’in 2020’de Lille’den Napoli’ye transferiyle ilgili şok edici bir açıklamada bulunuldu.

Lille Başkanı Olivier Letang, Nijeryalı oyuncunun transferinden kulübe yalnızca 7 milyon euro kazanç sağlandığını belirtti.

Lille Başkanı Olivier Letang, Nijeryalı oyuncunun transferinden kulübe yalnızca 7 milyon euro kazanç sağlandığını belirtti.

Letang, Osimhen’in satışının 68 milyon euro olarak duyurulduğunu ancak bu rakamın yanıltıcı olduğunu, çünkü 4 oyuncunun alım satımına 20 milyon euro harcandığını ifade etti.

Letang, Osimhen’in satışının 68 milyon euro olarak duyurulduğunu ancak bu rakamın yanıltıcı olduğunu, çünkü 4 oyuncunun alım satımına 20 milyon euro harcandığını ifade etti.

Açıklamalar sonrası, İtalyan polisinin Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerinde arama yaptığı aktarıldı.

Açıklamalar sonrası, İtalyan polisinin Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerinde arama yaptığı aktarıldı.

Aramanın sebebinin ise "2020 yazında belirli oyuncuların alım satımı ile bağlantılı olduğu iddia edilen yasa dışı davranışlarla ilgili yararlı belgeler toplamak" olduğu belirtildi.

Aramanın sebebinin ise "2020 yazında belirli oyuncuların alım satımı ile bağlantılı olduğu iddia edilen yasa dışı davranışlarla ilgili yararlı belgeler toplamak" olduğu belirtildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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