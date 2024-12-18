Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Ayrılık! Başantrenör Hernandez Sezon Ortasında Gönderildi

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istikrarsız bir performans sergileyen Galatasaray Daikin, başantrenör Guillermo Hernandez ile sezon ortasında yollarını resmen ayırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Vakıfbank ve Eczacıbaşı gibi devleri mağlup etmesine rağmen, THY, Aydın ve Kuzeyboru yenilgileri sonrası eleştiri oklarını Hernandez’e çevirmişti.