Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Ayrılık! Başantrenör Hernandez Sezon Ortasında Gönderildi
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Ayrılık! Başantrenör Hernandez Sezon Ortasında Gönderildi
Sezona etkileyici bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istikrarsız bir performans sergileyen Galatasaray Daikin, başantrenör Guillermo Hernandez ile sezon ortasında yollarını resmen ayırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Vakıfbank ve Eczacıbaşı gibi devleri mağlup etmesine rağmen, THY, Aydın ve Kuzeyboru yenilgileri sonrası eleştiri oklarını Hernandez’e çevirmişti.
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Vodefone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
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Voleybolun Sesi'nin haberine göre, iki sezondur takımın başında bulunan Guillermo Hernandez ile yollar ayrıldı.
Sezona harika başlayan sarı-kırmızılar, ligde son olarak Kuzeyboruspor'a 3-2'lik skorla kaybetmişti.
Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükselen ekip, Sultanlar Ligi'nde 9 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı ve 5. basamakta yer alıyor.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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