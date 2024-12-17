onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Sular Durulmuyor: Hande Baladın ve Boskovic'in Eczacıbaşı'ndan Ayrılacağı İddia Edilidi!

Sular Durulmuyor: Hande Baladın ve Boskovic'in Eczacıbaşı'ndan Ayrılacağı İddia Edilidi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.12.2024 - 00:09

Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı'nda sezon sonunda dikkat çekici ayrılıkların yaşanacağı gündeme geldi. Eski milli voleybolcu Başak Koç, turuncu-beyazlı kulüpte başantrenör Ferhat Akbaş'ın istifa ettiğini, ancak yönetimin bu kararı kabul etmediğini doğruladı. Takımda bazı isimlerin sözleşme imzalamadığını belirtti. Sosyal medyada Hande Baladın ve Boskovic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Eczacıbaşı'nın Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından çok çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Eczacıbaşı'nın Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından çok çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

Socrates'te haftayı değerlendiren Demir, turuncu-beyazlı ekibin başantrenörü Ferhat Akbaş'ın görevini bıraktığını, yönetimin ise buna karşı çıktığını paylaşmıştı.

Socrates'te haftayı değerlendiren Demir, turuncu-beyazlı ekibin başantrenörü Ferhat Akbaş'ın görevini bıraktığını, yönetimin ise buna karşı çıktığını paylaşmıştı.

Demir gibi eski milli voleybolcu olan Başak Koç, Markaj'da "Evet Ferhat Akbaş istifa etti. Yönetim sonuçta Ferhat Akbaş'ın bu istifasını kabul etmeyerek de biz senin arkandayız diyerek antrenöre bir güven oyu vermiş oluyor." dedi, böyle bir durumun yaşandığını söyledi.

Demir gibi eski milli voleybolcu olan Başak Koç, Markaj'da "Evet Ferhat Akbaş istifa etti. Yönetim sonuçta Ferhat Akbaş'ın bu istifasını kabul etmeyerek de biz senin arkandayız diyerek antrenöre bir güven oyu vermiş oluyor." dedi, böyle bir durumun yaşandığını söyledi.

Ayrıca, henüz imza atmayan oyuncuların olduğunu dile getirdi: "Verilen karar ne kadar doğru, ne olacak bu süreci takip edeceğiz. İmza atmayan oyuncular vardır şimdiden. Yeni transferler konuşuluyor mesela Ebrar'ın geleceği konuşuluyor. Köşe oyuncularının bazılarını, Hande'nin gelecek sezon imza atmadığı vesaire konuşuluyor ama şu an bunları konuşmanın yeri değil."

Ayrıca, henüz imza atmayan oyuncuların olduğunu dile getirdi: "Verilen karar ne kadar doğru, ne olacak bu süreci takip edeceğiz. İmza atmayan oyuncular vardır şimdiden. Yeni transferler konuşuluyor mesela Ebrar'ın geleceği konuşuluyor. Köşe oyuncularının bazılarını, Hande'nin gelecek sezon imza atmadığı vesaire konuşuluyor ama şu an bunları konuşmanın yeri değil."

Koç'un bu sözleri Brezilya'da da dikkat çekerken Hande'nin Akbaş ile anlaşamamasından, Boskovic'in ise Ebrar transferinden dolayı takımdan ayrılacağı vurgulandı.

Koç'un bu sözleri Brezilya'da da dikkat çekerken Hande'nin Akbaş ile anlaşamamasından, Boskovic'in ise Ebrar transferinden dolayı takımdan ayrılacağı vurgulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özlem Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek." demişti.

Özlem Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek." demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın