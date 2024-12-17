Sular Durulmuyor: Hande Baladın ve Boskovic'in Eczacıbaşı'ndan Ayrılacağı İddia Edilidi!
Sular Durulmuyor: Hande Baladın ve Boskovic'in Eczacıbaşı'ndan Ayrılacağı İddia Edilidi!
Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı'nda sezon sonunda dikkat çekici ayrılıkların yaşanacağı gündeme geldi. Eski milli voleybolcu Başak Koç, turuncu-beyazlı kulüpte başantrenör Ferhat Akbaş'ın istifa ettiğini, ancak yönetimin bu kararı kabul etmediğini doğruladı. Takımda bazı isimlerin sözleşme imzalamadığını belirtti. Sosyal medyada Hande Baladın ve Boskovic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.
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Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Eczacıbaşı'nın Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından çok çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.
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Socrates'te haftayı değerlendiren Demir, turuncu-beyazlı ekibin başantrenörü Ferhat Akbaş'ın görevini bıraktığını, yönetimin ise buna karşı çıktığını paylaşmıştı.
Demir gibi eski milli voleybolcu olan Başak Koç, Markaj'da "Evet Ferhat Akbaş istifa etti. Yönetim sonuçta Ferhat Akbaş'ın bu istifasını kabul etmeyerek de biz senin arkandayız diyerek antrenöre bir güven oyu vermiş oluyor." dedi, böyle bir durumun yaşandığını söyledi.
Ayrıca, henüz imza atmayan oyuncuların olduğunu dile getirdi: "Verilen karar ne kadar doğru, ne olacak bu süreci takip edeceğiz. İmza atmayan oyuncular vardır şimdiden. Yeni transferler konuşuluyor mesela Ebrar'ın geleceği konuşuluyor. Köşe oyuncularının bazılarını, Hande'nin gelecek sezon imza atmadığı vesaire konuşuluyor ama şu an bunları konuşmanın yeri değil."
Koç'un bu sözleri Brezilya'da da dikkat çekerken Hande'nin Akbaş ile anlaşamamasından, Boskovic'in ise Ebrar transferinden dolayı takımdan ayrılacağı vurgulandı.
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Özlem Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek." demişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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