Yakışıklılığıyla Geceye Damga Vurdu: Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülüne Kavuştu!

Ülkemizi yurt dışında temsil eden başarılı futbolcularımızdan Kenan Yıldız, tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. İtalya'nın dev kulübü Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki oyuncumuz, kariyerinin henüz çok başında olmasına rağmen gösterdiği performansla futbolseverleri kendine hayran bırakmıştı. Bunun karşılığını da aldı.