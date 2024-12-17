Yakışıklılığıyla Geceye Damga Vurdu: Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülüne Kavuştu!
Yakışıklılığıyla Geceye Damga Vurdu: Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülüne Kavuştu!
Ülkemizi yurt dışında temsil eden başarılı futbolcularımızdan Kenan Yıldız, tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. İtalya'nın dev kulübü Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki oyuncumuz, kariyerinin henüz çok başında olmasına rağmen gösterdiği performansla futbolseverleri kendine hayran bırakmıştı. Bunun karşılığını da aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verdiği "Golden Boy" ödülünün sahibi Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol oyuncusu Lamine Yamal olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Juventus forması milli futbolcumuz Kenan Yıldız da taraftar oylarıyla en değerli oyuncu seçilmiş, "Golden Boy Web"i almaya hak kazanmıştı.
19 yaşındaki başarılı oyuncumuz, Torino'da düzenlenene gecede ödülüne kavuştu.
Yıldız, ödülü almadan önce idolü Del Piero'ya teşekkür ederken tarihe geçen gol sevincini de sahnede yaptı.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Juventus'un 10 numarası, 20 Eylül'de de kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanına sahip olmuştu.
Kenan'ın başarısı ve yakışıklılığına dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın