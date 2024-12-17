Paulo Dybala'ya Teklif Edilen Maaş Ortaya Çıktı! Galatasaray Arjantinli Yıldızın Peşinde

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen tek takım unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, taraftarını heyecanlandıracak bir transfer hamlesiyle gündemde. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun Sky Sport'a aktardığı habere göre Galatasaray, dünya yıldızı Paulo Dybala'ya resmi bir teklif sundu.