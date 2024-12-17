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Paulo Dybala'ya Teklif Edilen Maaş Ortaya Çıktı! Galatasaray Arjantinli Yıldızın Peşinde

Paulo Dybala'ya Teklif Edilen Maaş Ortaya Çıktı! Galatasaray Arjantinli Yıldızın Peşinde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.12.2024 - 17:30

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen tek takım unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, taraftarını heyecanlandıracak bir transfer hamlesiyle gündemde. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun Sky Sport'a aktardığı habere göre Galatasaray, dünya yıldızı Paulo Dybala'ya resmi bir teklif sundu.

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Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı.

Sarı-kırmızılıların bu kez sürpriz bir dünya yıldızını listesine aldığı ortaya çıktı: Paulo Dybala.

Sarı-kırmızılıların bu kez sürpriz bir dünya yıldızını listesine aldığı ortaya çıktı: Paulo Dybala.

İtalyan basınından Sky Sport'un deneyimli gazetecisi Gianluca Di Marzio, Arjantinli yıldıza yıllık 10 milyon euro civarında bir maaş teklifi sunulduğunu ifade etti.

İtalyan basınından Sky Sport'un deneyimli gazetecisi Gianluca Di Marzio, Arjantinli yıldıza yıllık 10 milyon euro civarında bir maaş teklifi sunulduğunu ifade etti.

Haberde, Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

7 sezon Juventus forması giyen, 2022'den bu yana da Roma'da top koşturan 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

7 sezon Juventus forması giyen, 2022'den bu yana da Roma'da top koşturan 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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