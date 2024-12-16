Eksi Puandaki Adana Demirspor'a Kaybeden Beşiktaş'a Gelen Tepkiler!
Eksi Puandaki Adana Demirspor'a Kaybeden Beşiktaş'a Gelen Tepkiler!
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Beşiktaş taraftarının yenilgiye dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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