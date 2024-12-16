onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Eksi Puandaki Adana Demirspor'a Kaybeden Beşiktaş'a Gelen Tepkiler!

Eksi Puandaki Adana Demirspor'a Kaybeden Beşiktaş'a Gelen Tepkiler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.12.2024 - 21:16

Tarihini en kötü dönemini geçiren Beşiktaş'ta kriz büyüyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan, Avrupa'da da beklenilenin altında kalan siyah-beyazlılar, bu sezon yokları oynayan Adana Demirspor'a kaybetti. Taraftarının tepkisi çok büyük.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş taraftarının yenilgiye dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇

Beşiktaş taraftarının yenilgiye dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın