Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj Instagram'da Etkileşim Kovalamaya Başladı!

Günümüzde futbolcular, sosyal medyayı yalnızca hayranlarıyla iletişim kurmak için değil, aynı zamanda kariyerlerini şekillendiren önemli bir araç olarak da kullanıyor. Oyuncuların transfer dedikodularına dolaylı yoldan cevap vermesi, yeni takımlarıyla ipuçları paylaşması veya kulüpleri tarafından transfer haberlerinin sosyal medya üzerinden duyurulması, bu platformların futbol dünyasındaki etkisini gözler önüne seriyor. Sivassporlu Rey Manaj da bu taktiği izleyenlerden.