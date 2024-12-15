Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj Instagram'da Etkileşim Kovalamaya Başladı!
Barış Alper'i Sakatlayan Rey Manaj Instagram'da Etkileşim Kovalamaya Başladı!
Günümüzde futbolcular, sosyal medyayı yalnızca hayranlarıyla iletişim kurmak için değil, aynı zamanda kariyerlerini şekillendiren önemli bir araç olarak da kullanıyor. Oyuncuların transfer dedikodularına dolaylı yoldan cevap vermesi, yeni takımlarıyla ipuçları paylaşması veya kulüpleri tarafından transfer haberlerinin sosyal medya üzerinden duyurulması, bu platformların futbol dünyasındaki etkisini gözler önüne seriyor. Sivassporlu Rey Manaj da bu taktiği izleyenlerden.
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Süper Lig'de lider Galatasaray, 15. haftada Sivasspor'a konuk olmuş, 3 golle 3 puana uzanmayı başarmıştı.
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Yunus, Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle gelen üç puandan çok maçın son bölümlerinde yaşanan bir pozisyon konuşulmuştu.
90+6'da ev sahibi ekibten Rey Manaj, skoru ilan golü kaydeden Barış Alper'e kırmızı kart gerektiren bir faul yapmıştı.
Hakem Turgut Doman tarafından cezalandırılmayan Arnavut oyuncu, mücadeleden sonra sakatlanan rakibinden özür dilemişti.
Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Manaj, Instagram'da Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'yu ve sportif direktörü Branco'yu takibe aldı.
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Sarı-lacivertli bir hesabın kendisi için yaptığı "Come to Fenerbahçe" paylaşımını beğendi.
Geçtiğimiz günlerde de şöyle bir paylaşımda bulunmuştu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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