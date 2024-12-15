Rayo Vallecano Maçına 11'de Başlayan Arda Güler Performansıyla Real Madrid Tarihine Geçti!
Rayo Vallecano Maçına 11'de Başlayan Arda Güler Performansıyla Real Madrid Tarihine Geçti!
Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, Rayo Vallecano deplasmanında yakaladığı fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve kulüp tarihine geçti. Sakatlıkların açtığı şans kapısını aralayan 19 yaşındaki milli futbolcumuz, ilk 11’de sahaya çıktığı karşılaşmada yaptığı iki asistle adından söz ettirdi.
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LaLiga'nın 17. haftasında Rayo Vallecano'ya konuk olan Real Madrid, karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak puanını 37 yaparken 38 puanla lider Barça'nın önüne geçme fırsatını kaçırdı.
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İlk yarısı 2-2 biten maçta eflatun-beyazlıların gollerini, 39'da Valverde, 45'te Jude Bellingham ve 56'da Rodrygo kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 79 dakika sahada kaldı, iki asiste imza attı.
Valverde ve Rodrygo'ya gol pası veren Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir lig maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu.
Karşılaşmanın ardından da "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" paylaşımında bulundu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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