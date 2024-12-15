Herkesten Çok O Konuşuldu: Arda Güler'in "Al da At" Dediği Asistlerine Gelen İronik Yorumlar

Futbolda asistler bazen göründüğünden daha basit gibi algılansa da her biri oyuncunun oyun görüşü, doğru zamanlama ve pozisyon bilgisiyle şekillenir. Arda Güler’in Rayo Vallecano karşısında yaptığı iki asist, bu duruma güzel bir örnek oldu. Milli futbolcu, sosyal medyada bütün ilgiyi üzerine topladı.