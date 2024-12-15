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Herkesten Çok O Konuşuldu: Arda Güler'in "Al da At" Dediği Asistlerine Gelen İronik Yorumlar

Herkesten Çok O Konuşuldu: Arda Güler'in "Al da At" Dediği Asistlerine Gelen İronik Yorumlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.12.2024 - 11:01

Futbolda asistler bazen göründüğünden daha basit gibi algılansa da her biri oyuncunun oyun görüşü, doğru zamanlama ve pozisyon bilgisiyle şekillenir. Arda Güler’in Rayo Vallecano karşısında yaptığı iki asist, bu duruma güzel bir örnek oldu. Milli futbolcu, sosyal medyada bütün ilgiyi üzerine topladı.

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Rayo Vallecano deplasmanına çıkan Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isim haline geldi.

Rayo Vallecano deplasmanına çıkan Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isim haline geldi.

3-3 biten mücadelede birinci ve üçüncü gollerin asistini yapan milli futbolcu, bu performansıyla tarihe geçti.

3-3 biten mücadelede birinci ve üçüncü gollerin asistini yapan milli futbolcu, bu performansıyla tarihe geçti.

Detayları bu haberimizde anlatmıştık 👇

Asistler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım futbolseverler nasıl paylaşımlarda bulunmuş? 👇

Asistler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım futbolseverler nasıl paylaşımlarda bulunmuş? 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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"Son 29 La Liga maçında Pedri ile aynı sayıda asist yapan Arda'yı tebrik ediyoruz"

"Son 29 La Liga maçında Pedri ile aynı sayıda asist yapan Arda'yı tebrik ediyoruz"
twitter.com

"Arda Güler şu anda futbol dünyasının teknik açıdan en yetenekli genci."

"Arda Güler şu anda futbol dünyasının teknik açıdan en yetenekli genci."
twitter.com

Arda'nın ilk asisti 👇

İkinci asisti 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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