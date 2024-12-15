Herkesten Çok O Konuşuldu: Arda Güler'in "Al da At" Dediği Asistlerine Gelen İronik Yorumlar
Herkesten Çok O Konuşuldu: Arda Güler'in "Al da At" Dediği Asistlerine Gelen İronik Yorumlar
Futbolda asistler bazen göründüğünden daha basit gibi algılansa da her biri oyuncunun oyun görüşü, doğru zamanlama ve pozisyon bilgisiyle şekillenir. Arda Güler’in Rayo Vallecano karşısında yaptığı iki asist, bu duruma güzel bir örnek oldu. Milli futbolcu, sosyal medyada bütün ilgiyi üzerine topladı.
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Rayo Vallecano deplasmanına çıkan Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isim haline geldi.
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3-3 biten mücadelede birinci ve üçüncü gollerin asistini yapan milli futbolcu, bu performansıyla tarihe geçti.
Asistler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım futbolseverler nasıl paylaşımlarda bulunmuş? 👇
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"Son 29 La Liga maçında Pedri ile aynı sayıda asist yapan Arda'yı tebrik ediyoruz"
"Arda Güler şu anda futbol dünyasının teknik açıdan en yetenekli genci."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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