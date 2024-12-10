Twitter'ın Yapay Zekası Grok ile Ünlülere Takımlarının Formalarını Giydiren Kullanıcılar
Twitter'ın Yapay Zekası Grok ile Ünlülere Takımlarının Formalarını Giydiren Kullanıcılar
Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, geçtiğimiz yıl 'Grok' adını verdiği yapay zeka sohbet robotunu tanıtmıştı. Başlangıçta yalnızca X'in premium kullanıcılarına sunulan bu özellik, artık belirli sınırlamalarla birlikte herkese açıldı. Özelliğin tüm kullanıcılara açılmasıyla birlikte futbolseverler keşfe çıktı.
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Elon Musk'ın sahibi olduğu X yeni adıyla Twitter, ücretli yapay zekası Grok'u herkesin kullanımına sundu.
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Uygulama ve internet sitesi üzerinden erişilebilen sohbet robotunu ücretsiz kullanmak isteyenler çeşitli kısıtlamalarla fotoğraflar üretmeye başladı.
1. Bakalım futbolseverler nasıl paylaşımda bulundu? 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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