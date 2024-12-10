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Twitter'ın Yapay Zekası Grok ile Ünlülere Takımlarının Formalarını Giydiren Kullanıcılar

Twitter'ın Yapay Zekası Grok ile Ünlülere Takımlarının Formalarını Giydiren Kullanıcılar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.12.2024 - 20:09

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, geçtiğimiz yıl 'Grok' adını verdiği yapay zeka sohbet robotunu tanıtmıştı. Başlangıçta yalnızca X'in premium kullanıcılarına sunulan bu özellik, artık belirli sınırlamalarla birlikte herkese açıldı. Özelliğin tüm kullanıcılara açılmasıyla birlikte futbolseverler keşfe çıktı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu X yeni adıyla Twitter, ücretli yapay zekası Grok'u herkesin kullanımına sundu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X yeni adıyla Twitter, ücretli yapay zekası Grok'u herkesin kullanımına sundu.

Uygulama ve internet sitesi üzerinden erişilebilen sohbet robotunu ücretsiz kullanmak isteyenler çeşitli kısıtlamalarla fotoğraflar üretmeye başladı.

Uygulama ve internet sitesi üzerinden erişilebilen sohbet robotunu ücretsiz kullanmak isteyenler çeşitli kısıtlamalarla fotoğraflar üretmeye başladı.

1. Bakalım futbolseverler nasıl paylaşımda bulundu? 👇

1. Bakalım futbolseverler nasıl paylaşımda bulundu? 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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