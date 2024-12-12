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Kenan Yıldız'ın Juventus'taki Başarısı United'ın Eski İngiliz Oyuncusu Scholes'u Şaşkınlığa Uğrattı!

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki Başarısı United'ın Eski İngiliz Oyuncusu Scholes'u Şaşkınlığa Uğrattı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.12.2024 - 11:07

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yine tüm Türkiye'yi gururlandıracak bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçındaki etkili oyunuyla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Maçın ardından Manchester United'ın eski İngiliz orta sahası Paul Scholes, Yıldız'a inanamadı. Sosyal medya hesabından şaşkınlığı dile getiren bir paylaşımda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Juventus, sahasında şu sıralar başı beladan kurtulmayan Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Juventus, sahasında şu sıralar başı beladan kurtulmayan Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak üç puanı hanesinde yazdırdı.

Ev sahibi siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak üç puanı hanesinde yazdırdı.

İlk gol, Kenan Yıldız'ın asistiyle Vlahovic'ten geldi. Skoru belirleyense 75'te McKennie oldu.

İlk gol, Kenan Yıldız'ın asistiyle Vlahovic'ten geldi. Skoru belirleyense 75'te McKennie oldu.

Devler Ligi'ndeki 6. maçına çıkan milli futbolcumuz, Juventus tarihinde 20 yaşına ayak basmadan en fazla Şampiyonlar Lig maçında çıkan üç isimden biri olarak da tarihe geçti.

Devler Ligi'ndeki 6. maçına çıkan milli futbolcumuz, Juventus tarihinde 20 yaşına ayak basmadan en fazla Şampiyonlar Lig maçında çıkan üç isimden biri olarak da tarihe geçti.

Bu başarıya daha önce ulaşan isimler yalnızca Paul Pogba ve Fabio Miretti'ydi.

Bu başarıya daha önce ulaşan isimler yalnızca Paul Pogba ve Fabio Miretti'ydi.
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Maçın ardından United'ın eski futbolcusu Paul Scholes da sosyal medya hesabından bu sezon forma giydiği 21 maçta 4 gol 4 asiste ulaşan Kenan'a dair paylaşım yaptı.

Maçın ardından United'ın eski futbolcusu Paul Scholes da sosyal medya hesabından bu sezon forma giydiği 21 maçta 4 gol 4 asiste ulaşan Kenan'a dair paylaşım yaptı.

"Bu Yıldız da kim?" diyerek oyuncumuzu tebrik etti. 👇

"Bu Yıldız da kim?" diyerek oyuncumuzu tebrik etti. 👇

Kenan'ın asisti 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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