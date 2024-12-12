Türkiye Avrupa Ligi Gelir Sıralamasında Listenin Zirvesinde Yer Aldı!

Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye’yi gelir sıralamasında zirveye taşıdı. Grup aşamasından itibaren alınan galibiyetler ve elde edilen başarılarla birlikte, ülkemiz mali açıdan Avrupa'nın dev liglerini geride bırakmayı başardı. İngiltere, İtalya ve İspanya gibi futbolun lokomotif ülkeleri, bu alanda Türkiye'nin gerisinde kaldı. Peki temsilcilerimiz bugüne kadar ne kadar ödül kazandı? (Barış Erkaya - CNBC-e)