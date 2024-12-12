Türkiye Avrupa Ligi Gelir Sıralamasında Listenin Zirvesinde Yer Aldı!
Türkiye Avrupa Ligi Gelir Sıralamasında Listenin Zirvesinde Yer Aldı!
Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye’yi gelir sıralamasında zirveye taşıdı. Grup aşamasından itibaren alınan galibiyetler ve elde edilen başarılarla birlikte, ülkemiz mali açıdan Avrupa'nın dev liglerini geride bırakmayı başardı. İngiltere, İtalya ve İspanya gibi futbolun lokomotif ülkeleri, bu alanda Türkiye'nin gerisinde kaldı. Peki temsilcilerimiz bugüne kadar ne kadar ödül kazandı? (Barış Erkaya - CNBC-e)
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Kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi Grup Aşaması’ndan bugüne kadar elde ettiği potansiyel gelirleri hesaplandı.
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Son 16'ya en yakın takım konumunda bulunan temsilcilerimizden Galatasaray, 23.2 milyon euroyla genel tabloda dördüncü sırada yer aldı.
Play-off aşaması için sıkıntı bir süreçte olan Fenerbahçe'nin, 17.9, Beşiktaş'ın kazancı ise 10.9 milyon euro oldu.
İtalya'dan Lazio, turnuvadan en çok gelir potansiyeli yaratan takım olarak öne çıktı.
Ülke bazında bakıldığında organizasyonda üç takımla mücadele eden Türkiye, toplam gelirde ilk sırada.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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