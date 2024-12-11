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Fenerbahçe Taraftarından "Ali Koç İstifa" ve "Aziz Yıldırım" Sloganları

Fenerbahçe Taraftarından "Ali Koç İstifa" ve "Aziz Yıldırım" Sloganları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 20:43

Fenerbahçe'de geleceği tartışma haline gelen teknik direktör Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, 2-0 kaybedilen Athletic maçında yönetimlerini istifaya davet etti. 'Aziz Yıldırım' sesleri yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Athletic'e 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Athletic'e 2-0 mağlup oldu.

Rakip takımın ilk golünde hataya sebep olan Samet Akaydin’e tribünler tepki gösterdi. Milli futbolcu devre arasında oyundan alındı.

Rakip takımın ilk golünde hataya sebep olan Samet Akaydin’e tribünler tepki gösterdi. Milli futbolcu devre arasında oyundan alındı.

Stadyum hoparlöründen "tüm takıma destek olunması" konusunda uyarılarda bulunuldu. Gergin geçen dakikaların ardından seyirciler Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Stadyum hoparlöründen "tüm takıma destek olunması" konusunda uyarılarda bulunuldu. Gergin geçen dakikaların ardından seyirciler Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Koç'un maçın bitmesini beklemeden protokolden ayrıldığı bilgisi verildi.

Koç'un maçın bitmesini beklemeden protokolden ayrıldığı bilgisi verildi.

"Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları 👇(Gamze Türk - Spor Arena)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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