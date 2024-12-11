İnanılmaz Bir Hata Yaparak Fenerbahçe'yi Athletic Karşısında Geriye Düşüren Samet Akaydin'a Gelen Tepkiler!
İnanılmaz Bir Hata Yaparak Fenerbahçe'yi Athletic Karşısında Geriye Düşüren Samet Akaydin'a Gelen Tepkiler!
Zaman zaman gösterdiği kötü performansla Fenerbahçeli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Samet Akaydin, tepki çeken olaylarına bir yenisini daha ekledi. 30 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli temsilcimizin Avrupa Ligi'ndeki Atlethic'i konuk ettiği maçta gole sebep oldu. Stadyumdan ıslıklar yükselirken 'Sayın Fenerbahçeliler, lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim' şeklinde anons yapıldı.
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Avrupa Ligi'nde son olarak Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1'le geçen Fenerbahçe, sahasında Atlethic ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-lacivertli temsilcimiz, Samet Akaydin'in hatasıyla mücadelenin 5. dakikasında 1-0 geriye düştü.
Athlethic'in golü 👇
Sosyal medyada Samet Akaydin'a dair yapılan paylaşımlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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