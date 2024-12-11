Sergen Yalçın'ın Açık Sözlülükle Eleştirmekten Kaçınmadığı Futbolcu ve Teknik Direktörler

Türkiye’de dört büyük takımın da formasını giyen, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak futbol tarihine adını yazdıran Sergen Yalçın, günümüzde yorumculuk kariyerine odaklanmış durumda. Beşiktaş'a şampiyonluk kazandıran ve son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Yalçın, katıldığı futbol programlarında yaptığı çarpıcı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. Futbol dünyasını değerlendirirken, hem globalde hem de Türkiye’de iz bırakmış isimlere yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor. İşte Sergen Yalçın’ın hafızalara kazınan açıklamalarından bazıları! 👇