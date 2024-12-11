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Sergen Yalçın'ın Açık Sözlülükle Eleştirmekten Kaçınmadığı Futbolcu ve Teknik Direktörler

Sergen Yalçın'ın Açık Sözlülükle Eleştirmekten Kaçınmadığı Futbolcu ve Teknik Direktörler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 18:02

Türkiye’de dört büyük takımın da formasını giyen, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak futbol tarihine adını yazdıran Sergen Yalçın, günümüzde yorumculuk kariyerine odaklanmış durumda. Beşiktaş'a şampiyonluk kazandıran ve son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Yalçın, katıldığı futbol programlarında yaptığı çarpıcı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. Futbol dünyasını değerlendirirken, hem globalde hem de Türkiye’de iz bırakmış isimlere yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor. İşte Sergen Yalçın’ın hafızalara kazınan açıklamalarından bazıları! 👇

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1. Valerien Ismael

1. Valerien Ismael

''Valérien Ismaël geldiğinde, ‘Sabah 7’de tesise geldi.’ diye haberleri okuyordum. Abi, sabah 7’de ne işin var senin tesiste? Ne yapacaksın orada abi o saatte? Manyak mısın, niye sabah 7’de tesise gidiyorsun?  Akıllı adam gider mi?''

2. Erling Haaland

2. Erling Haaland

'Haaland dediğin adamın hiçbir yeteneği yok. Fiziği güzel, koşuyor, kafa vuruyor atletik oyuncu. Var mı bir yeteneği?'

3. Mauro Icardi

3. Mauro Icardi

 'Belki bana Twitter'da falan sallayacaklar ama Mauro Icardi, bir tek Türkiye'de oynar. Kaç km koşuyor maçlarda, kaç tane yüksek şiddetli koşu yapıyor, bir çıkartın bakalım.'

4. Giovanni van Bronckhorst

4. Giovanni van Bronckhorst

'70'te Semih'i çıkartıp 4-6-0'a dönüyorsun. Sen hiç 4-6-0 oynadın mı? Çocuk oyuncağı mı bu? __Sonra 85'te tekrar santrfor sokuyorsun oyuna. PlayStation mu oynuyorsun?'

5. Jose Mourinho

5. Jose Mourinho

'Bir teknik direktör kulübede elinde kağıt kalem sürekli not alır mı? Siz Türkler, bana anlatmışlardı falan... Niye geldin o zaman? Ülke futbolunu kötülüyorsun, sonra Fenerbahçe televizyonuna çıkıyorsun Türk futbolunu yalıyorsun orada da. Bunlar çelişkili şeyler.'

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6. Nuri Şahin

6. Nuri Şahin

'Senin antrenörlük seviyen benimle konuşacak pozisyonda değil.' 

7. Quaresma

7. Quaresma

Quaresma Beşiktaş'ta çalışmak istiyormuş.”

“Kendi ülkelerinde iş bulamıyorlar. Kapağı buraya atmak istiyorlar. Porto'da çalışsın da görelim!”

8. Cristiano Ronaldo

8. Cristiano Ronaldo

'Ronaldo ağlama artık ya, başarmadığın bir şey kalmamış, ne ağlıyorsun? Ne saçma bi durum ya...'

9. Vincenzo Montella

9. Vincenzo Montella

'Vincenzo Montella benim rakibim değil. Aynı klasmanda değiliz, hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör.' 

10. Svensson

10. Svensson

Beşiktaş'ın sağ beki, ‘Yeteneğim yok o yüzden mücadele etmeliyim’  demişti. 

“Gereksiz bir samimiyet. Kendinle ilgili bu kadar aşağılayıcı cümle kurmana gerek yok. Senin yeteneksiz olduğunu zaten herkes biliyor. Bunu senin ısrarla deklare etmene falan gerek yok yani.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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