Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Futbolun en karizmatik figürlerinden biri olan Jose Mourinho, yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, kendine özgü tarzı ve tavırlarıyla da gündeme damga vurmayı başaran bir isim. 'Özel biri' olarak anılmaya başladığı günden bu yana sıra dışı açıklamaları, hareketleriyle dillerden düşmeyen Portekizli, bugünlerde ise eski halinden oldukça uzakta.