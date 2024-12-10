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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 00:25

Futbolun en karizmatik figürlerinden biri olan Jose Mourinho, yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, kendine özgü tarzı ve tavırlarıyla da gündeme damga vurmayı başaran bir isim. 'Özel biri' olarak anılmaya başladığı günden bu yana sıra dışı açıklamaları, hareketleriyle dillerden düşmeyen Portekizli, bugünlerde ise eski halinden oldukça uzakta.

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Geçtiğimiz sezonun sonunda Fenerbahçe'nin başına büyük umutlarla geçen Jose Mourinho'nun geleceği, kısa sürede tartışılır hale geldi.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Fenerbahçe'nin başına büyük umutlarla geçen Jose Mourinho'nun geleceği, kısa sürede tartışılır hale geldi.

Galatasaray'a ve Beşiktaş'a kaybeden tecrübeli isim, Avrupa'da da beklentilerin altında kalınca oynattığı oyunla taraftarlarının tepkisini çekmeye başladı.

Galatasaray'a ve Beşiktaş'a kaybeden tecrübeli isim, Avrupa'da da beklentilerin altında kalınca oynattığı oyunla taraftarlarının tepkisini çekmeye başladı.

Süper Lig'de yıllardır süren şampiyonluk hasretinin bu sene noktalanıp noktalanmayacağı gündemden hiç düşmezken 61 yaşındaki teknik adamın son hali herkesi ters köşe yaptı.

Süper Lig'de yıllardır süren şampiyonluk hasretinin bu sene noktalanıp noktalanmayacağı gündemden hiç düşmezken 61 yaşındaki teknik adamın son hali herkesi ters köşe yaptı.

Atlethic maçı öncesinde kameraların karşısına geçen Mou, saçıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Atlethic maçı öncesinde kameraların karşısına geçen Mou, saçıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İşte kendisine yapılan yorumlardan bazıları 👇

İşte kendisine yapılan yorumlardan bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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