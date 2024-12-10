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Athletic Club'e Etkileşim Tatlı Geldi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibinden Türkçe Paylaşımlar

Athletic Club'e Etkileşim Tatlı Geldi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibinden Türkçe Paylaşımlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.12.2024 - 23:09

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Atlethic Club, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Türk futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya gelen İspanyol ekip, Türkçe gönderiler yayınlamaya başladı. Kulübün tarihi anlatıldı, önemli detaylar verildi.

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Fenerbahçe'nin 11 Kasım, Beşiktaş'ın ise 22 Ocak 2025'te konuk edeceği Atlethic Club, sosyal medyada belki de tarihinin en çok görüntülenme aldığı dönemlerinden birini yaşıyor.

Fenerbahçe'nin 11 Kasım, Beşiktaş'ın ise 22 Ocak 2025'te konuk edeceği Atlethic Club, sosyal medyada belki de tarihinin en çok görüntülenme aldığı dönemlerinden birini yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ayak basan takım, paylaştığı İstanbul videosu ile gündemde kendine yer bulmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ayak basan takım, paylaştığı İstanbul videosu ile gündemde kendine yer bulmayı başarmıştı.

Paylaşımı kaçıranlar için haberimizi şöyle bırakalım 👇

Kırmızı-beyazlılar, hazır bu kadar geniş kitlelere ulaştık bir de kendimizi bir tanıtalım diyerek Türk kullanıcılara yönelik paylaşımda bulundu.

Kırmızı-beyazlılar, hazır bu kadar geniş kitlelere ulaştık bir de kendimizi bir tanıtalım diyerek Türk kullanıcılara yönelik paylaşımda bulundu.

"Tüm yeni Türk takipçilerimize merhaba!"

"Tüm yeni Türk takipçilerimize merhaba!"

'Önümüzdeki birkaç hafta içinde  @Fenerbahce_EN ve  @BesiktasEnglish ile oynamak için iki kez İstanbul'u ziyaret edeceğimiz için Athletic Club hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için bir konu başlığı hazırladık.'

Yabancı oyuncuya yer yok

Yabancı oyuncuya yer yok

'1911'den beri Athletic Club, yalnızca Bask Bölgesi'nde doğmuş veya yetişmiş oyuncuları sahaya sürme spor felsefesini sürdürüyor. Bir akademi mezununun ilk kez forma giymesini görmekten daha çok hoşumuza giden hiçbir şey yok.'

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Hiç küme düşmediler

Hiç küme düşmediler

'1929'da @LaLigaEN'i kuran 10 kulüpten biriyiz.@realmadriden ve @FCBarcelona ile birlikte hiçbir zaman küme düşmedik. 95 yıllık sadece üst lig rekabeti.'

Şampiyonluklar kulübü

Şampiyonluklar kulübü

'Toplam 37 ödülle, İspanyol futbol tarihinin en çok madalya kazanan üçüncü takımıyız. Sekiz @LaigaEN şampiyonluğu, 25 Copas del Rey, üç İspanya Süper Kupası ve bir Copa Eva Duarte.'

La Gabarra

La Gabarra

'Zaferlerimizi Bilbao'nun Nervión Nehri'nde şık bir şekilde kutluyoruz. Nisan ayında yaklaşık bir milyon kişi Aslanlar'ı ve kupalarını görmek için dışarı çıktı.'

Futbolun katedrali

Futbolun katedrali

'2013'ten beri, aynı adı taşıyan ve 1913'te açılan önceki stadyumumuzla aynı yere inşa edilen 53.000 kişilik San Mames'te iç saha maçlarımızı oynuyoruz. Bir gün sizi orada görmeyi umuyoruz!'

Takım adı nereden geliyor?

Takım adı nereden geliyor?

'Kulübümüz, Birleşik Krallık'ta yaşarken futbol oynamayı öğrenen bir grup Bask öğrenci tarafından 1898'de kuruldu.Bu yüzden İngilizce bir adımız var: 𝐀𝐓𝐇𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂 𝐂𝐋𝐔𝐁'

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Bilbao şehri

Bilbao şehri

'Bizkaia eyaletinin bir parçası olan Bilbao, Bask Ülkesi'nin en büyüğüdür. Sanayi, inovasyon ve turizmin merkezidir. Bilbainos olarak adlandırılan Bilbao halkı, çalışma ahlakları, alçakgönüllülükleri ve karakter güçleriyle ünlüdür.'

San Mamés Stadyumu

San Mamés Stadyumu

'Stadımız adını Aziz Mammes'ten almıştır. Sahanın yanında Kayserili Aziz’e adanmış küçük bir şapel var. Mammes, Romalılar tarafından aslanlara atılmış, ancak dua ederek onları evcilleştirmiştir. Oyuncularımıza bunun onuruna ve sahadaki mücadeleci davranışları sebebiyle Aslanlar lakabı verilmiştir.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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