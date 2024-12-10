Athletic Club'e Etkileşim Tatlı Geldi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibinden Türkçe Paylaşımlar
Athletic Club'e Etkileşim Tatlı Geldi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibinden Türkçe Paylaşımlar
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Atlethic Club, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Türk futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya gelen İspanyol ekip, Türkçe gönderiler yayınlamaya başladı. Kulübün tarihi anlatıldı, önemli detaylar verildi.
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Fenerbahçe'nin 11 Kasım, Beşiktaş'ın ise 22 Ocak 2025'te konuk edeceği Atlethic Club, sosyal medyada belki de tarihinin en çok görüntülenme aldığı dönemlerinden birini yaşıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ayak basan takım, paylaştığı İstanbul videosu ile gündemde kendine yer bulmayı başarmıştı.
Kırmızı-beyazlılar, hazır bu kadar geniş kitlelere ulaştık bir de kendimizi bir tanıtalım diyerek Türk kullanıcılara yönelik paylaşımda bulundu.
"Tüm yeni Türk takipçilerimize merhaba!"
Yabancı oyuncuya yer yok
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Hiç küme düşmediler
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La Gabarra
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Takım adı nereden geliyor?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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