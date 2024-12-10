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Rey Manaj'dan Galatasaray Taraftarının Sinirleriyle Oynayacak Paylaşım!

Rey Manaj'dan Galatasaray Taraftarının Sinirleriyle Oynayacak Paylaşım!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.12.2024 - 21:36

Son yıllarda futbol dünyasında oyuncuların sosyal medya kullanımı, hem bireysel marka yaratımı hem de taraftarlarla iletişim kurma açısından büyük bir rol oynamaya başladı. Ancak, bu platformların sağladığı özgürlük bazen yanlış yönde kullanılabiliyor. Özellikle derbi haftaları veya önemli maçlardan önce bazı oyuncuların, rakip takım taraftarlarına yönelik kışkırtıcı içerikler paylaştığına şahit oluyoruz. Bu kez gündemde derbi değil de Sivasspor - Galatasaray maçı var. Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray'ı konuk eden Sivasspor, rakibine 3-2'lik skorla boyun eğmişti.

Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray'ı konuk eden Sivasspor, rakibine 3-2'lik skorla boyun eğmişti.

Ev sahibi ekibin golcüsü Rey Manaj, maçın son bölümünde sarı-kırmızılı Barış Alper'e skandal yaratan bir faul yapmıştı.

Ev sahibi ekibin golcüsü Rey Manaj, maçın son bölümünde sarı-kırmızılı Barış Alper'e skandal yaratan bir faul yapmıştı.

Hakem Turgut Doman, VAR'ın uyarısına rağmen Arnavut oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırmamıştı.

Hakem Turgut Doman, VAR'ın uyarısına rağmen Arnavut oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırmamıştı.

27 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen tepkilerin ardından Barış'tan özür dilemişti.

27 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen tepkilerin ardından Barış'tan özür dilemişti.

Şimdi ise VAR kayıtlarının açıklanmasıyla beraber ilginç bir paylaşımda bulundu. 👇

Şimdi ise VAR kayıtlarının açıklanmasıyla beraber ilginç bir paylaşımda bulundu. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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