Rey Manaj'dan Galatasaray Taraftarının Sinirleriyle Oynayacak Paylaşım!

Son yıllarda futbol dünyasında oyuncuların sosyal medya kullanımı, hem bireysel marka yaratımı hem de taraftarlarla iletişim kurma açısından büyük bir rol oynamaya başladı. Ancak, bu platformların sağladığı özgürlük bazen yanlış yönde kullanılabiliyor. Özellikle derbi haftaları veya önemli maçlardan önce bazı oyuncuların, rakip takım taraftarlarına yönelik kışkırtıcı içerikler paylaştığına şahit oluyoruz. Bu kez gündemde derbi değil de Sivasspor - Galatasaray maçı var. Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.