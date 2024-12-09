onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.12.2024 - 20:30

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi yine çok hareketliydi. Beklenmeyen sonuçlar alındı. Flaş açıklamalar yapıldı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış? Başlıyoruz 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Saha da hava da iyiydi fakat hakem...

1. Saha da hava da iyiydi fakat hakem...
twitter.com

2. Arjantin'de böyle demek 😂

2. Arjantin'de böyle demek 😂
twitter.com

3. Fenerbahçe'nin kader

3. Fenerbahçe'nin kader
twitter.com

4. Her an her şey olabilir 😂

4. Her an her şey olabilir 😂
twitter.com

5. Icardi bir süre yalnız mı kalsa?

5. Icardi bir süre yalnız mı kalsa?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kulübe böyle sadık antrenörler gerek 👌

6. Kulübe böyle sadık antrenörler gerek 👌
twitter.com

7. Sezon bitmedi ama şimdiden tarihin en olaylı sezonlarından biri oldu

7. Sezon bitmedi ama şimdiden tarihin en olaylı sezonlarından biri oldu
twitter.com

8. Yok artık 😂😂

8. Yok artık 😂😂
twitter.com

9. Derbi öncesi siyah-beyazlılar bile böyle düşünüyordu fakat öyle olmadı 🚀

9. Derbi öncesi siyah-beyazlılar bile böyle düşünüyordu fakat öyle olmadı 🚀
twitter.com

10. Bir maça çıktı gitti 😂

10. Bir maça çıktı gitti 😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Geçit vermediler 😯

11. Geçit vermediler 😯
twitter.com

12. İkisi de Portekizli...

12. İkisi de Portekizli...
twitter.com

13. En yerlisinden 😂

13. En yerlisinden 😂
twitter.com

14. Her yere uyan o poz 🙃

14. Her yere uyan o poz 🙃
twitter.com

15. Mourinho ve tarihe geçen açıklamalarına bir yenisi daha eklendi

15. Mourinho ve tarihe geçen açıklamalarına bir yenisi daha eklendi
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Gerçekten 😂

16. Gerçekten 😂
twitter.com

17. Fanatik biri 😯

17. Fanatik biri 😯
twitter.com

18. Kimse 76 yaşında demez 😁

18. Kimse 76 yaşında demez 😁
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın