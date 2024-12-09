Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Saha da hava da iyiydi fakat hakem...
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2. Arjantin'de böyle demek 😂
3. Fenerbahçe'nin kader
4. Her an her şey olabilir 😂
5. Icardi bir süre yalnız mı kalsa?
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6. Kulübe böyle sadık antrenörler gerek 👌
7. Sezon bitmedi ama şimdiden tarihin en olaylı sezonlarından biri oldu
8. Yok artık 😂😂
9. Derbi öncesi siyah-beyazlılar bile böyle düşünüyordu fakat öyle olmadı 🚀
10. Bir maça çıktı gitti 😂
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11. Geçit vermediler 😯
12. İkisi de Portekizli...
13. En yerlisinden 😂
14. Her yere uyan o poz 🙃
15. Mourinho ve tarihe geçen açıklamalarına bir yenisi daha eklendi
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16. Gerçekten 😂
17. Fanatik biri 😯
18. Kimse 76 yaşında demez 😁
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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