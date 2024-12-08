Real Madrid'in Yıldızı Jude Bellingham'ın Arda Güler'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!

Yeşil sahalarda başarıyı getiren en kritik unsurlardan biri takım arkadaşlığı. Gol attıktan sonra yaşanan sevinç de aslında sadece golü atan oyuncunun değil, tüm takımın emeğinin karşılığı. Fakat Real Madrid'de işler biraz farklı. Öyle bir ikili var ki arkadaşlıkları takımdaki diğer isimleri kıskandıracak türden. Kim diyorsanız Bellingham ve Arda.