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Real Madrid'in Yıldızı Jude Bellingham'ın Arda Güler'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!

Real Madrid'in Yıldızı Jude Bellingham'ın Arda Güler'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.12.2024 - 11:30

Yeşil sahalarda başarıyı getiren en kritik unsurlardan biri takım arkadaşlığı. Gol attıktan sonra yaşanan sevinç de aslında sadece golü atan oyuncunun değil, tüm takımın emeğinin karşılığı. Fakat Real Madrid'de işler biraz farklı. Öyle bir ikili var ki arkadaşlıkları takımdaki diğer isimleri kıskandıracak türden. Kim diyorsanız Bellingham ve Arda.

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LaLiga'da lider Barca'nın Betis ile 2-2 beraber kalmasının ardından gözünü zirveye diken Real Madrid, Girona deplasmanında hata yapmadı.

LaLiga'da lider Barca'nın Betis ile 2-2 beraber kalmasının ardından gözünü zirveye diken Real Madrid, Girona deplasmanında hata yapmadı.

Eflaun-beyazlılar, üç puana üç golle uzandı. Goller sırasıyla Jude Bellingham, Arda Güler ve Kylian Mbappe'den geldi.

Eflaun-beyazlılar, üç puana üç golle uzandı. Goller sırasıyla Jude Bellingham, Arda Güler ve Kylian Mbappe'den geldi.

Ancelotti'nin oldukça sınırlı süre verdiği milli futbolcumuz, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Ancelotti'nin oldukça sınırlı süre verdiği milli futbolcumuz, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Golün ardından takım arkadaşları Arda'ya büyük destekte bulundu. Bir kişinin tebriği ise çok içtendi. Jude Bellingham.

Golün ardından takım arkadaşları Arda'ya büyük destekte bulundu. Bir kişinin tebriği ise çok içtendi. Jude Bellingham.

İlk golü kaydeden, ikinci golün asistini yapan İngiliz orta saha, takım arkadaşına sımsıkı sarıldı.

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Hem hırs dolu hem de duygusal anlar, yedek kulübesinde de devam etti.

Hem hırs dolu hem de duygusal anlar, yedek kulübesinde de devam etti.

Bellingham, sakatlığı sebebiyle 61'de oyundan çıkmış, Arda da 89'da yerini Yanez'e bırakmıştı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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