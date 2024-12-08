Real Madrid'in Yıldızı Jude Bellingham'ın Arda Güler'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!
Real Madrid'in Yıldızı Jude Bellingham'ın Arda Güler'e Olan Sevgisini Görmelisiniz!
Yeşil sahalarda başarıyı getiren en kritik unsurlardan biri takım arkadaşlığı. Gol attıktan sonra yaşanan sevinç de aslında sadece golü atan oyuncunun değil, tüm takımın emeğinin karşılığı. Fakat Real Madrid'de işler biraz farklı. Öyle bir ikili var ki arkadaşlıkları takımdaki diğer isimleri kıskandıracak türden. Kim diyorsanız Bellingham ve Arda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LaLiga'da lider Barca'nın Betis ile 2-2 beraber kalmasının ardından gözünü zirveye diken Real Madrid, Girona deplasmanında hata yapmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eflaun-beyazlılar, üç puana üç golle uzandı. Goller sırasıyla Jude Bellingham, Arda Güler ve Kylian Mbappe'den geldi.
Ancelotti'nin oldukça sınırlı süre verdiği milli futbolcumuz, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Golün ardından takım arkadaşları Arda'ya büyük destekte bulundu. Bir kişinin tebriği ise çok içtendi. Jude Bellingham.
İlk golü kaydeden, ikinci golün asistini yapan İngiliz orta saha, takım arkadaşına sımsıkı sarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem hırs dolu hem de duygusal anlar, yedek kulübesinde de devam etti.
Bellingham, sakatlığı sebebiyle 61'de oyundan çıkmış, Arda da 89'da yerini Yanez'e bırakmıştı. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın