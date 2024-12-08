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Arda Güler'in Girona Deplasmanında Attığı Harika Gole Gelen Tepkiler!

Arda Güler'in Girona Deplasmanında Attığı Harika Gole Gelen Tepkiler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.12.2024 - 08:44

Gol atmak, özellikle genç ve gelecek vadeden oyuncular için yalnızca bir istatistik değil; özgüven, beklenti ve mental dayanıklılık anlamında bir dönüm noktası. Gol atamadığı süreçte oyuncular üzerinde oluşan baskı da futboldaki başarı-hayal kırıklığı dengesinin ne kadar hassas olduğunu göstergesi. Uzun zamandır skora katkı yapmasını beklediğimiz Arda Güler, sonunda şanssızlığı kırdı. Tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Girona deplasmanında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Girona deplasmanında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Eflatun-beyazlı kulübün sahadan 3-0'lık skorla ayrılarak galibiyete uzandığı mücadelede Arda, karşılaşmanın ikinci golüne imzasını attı.

Eflatun-beyazlı kulübün sahadan 3-0'lık skorla ayrılarak galibiyete uzandığı mücadelede Arda, karşılaşmanın ikinci golüne imzasını attı.

Genç yeteneğe gol pası veren isim ilk golü atan yakın arkadaşı Jude Bellingham oldu. 👇

Sosyal medyada gündem olan gole dair yapılan paylaşımlardan bazıları.👇

Sosyal medyada gündem olan gole dair yapılan paylaşımlardan bazıları.👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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