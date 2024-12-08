Arda Güler'in Girona Deplasmanında Attığı Harika Gole Gelen Tepkiler!

Gol atmak, özellikle genç ve gelecek vadeden oyuncular için yalnızca bir istatistik değil; özgüven, beklenti ve mental dayanıklılık anlamında bir dönüm noktası. Gol atamadığı süreçte oyuncular üzerinde oluşan baskı da futboldaki başarı-hayal kırıklığı dengesinin ne kadar hassas olduğunu göstergesi. Uzun zamandır skora katkı yapmasını beklediğimiz Arda Güler, sonunda şanssızlığı kırdı. Tüm Türkiye'yi gururlandırdı.